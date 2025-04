C’est une info qui va faire plaisir aux fans. Hollow Knight: Silksong, l’un des jeux indés les plus attendus de ces dernières années, sortira bien sur la Nintendo Switch actuelle. Une confirmation qui tombe à pic, alors que certains commençaient à craindre le contraire après sa récente apparition lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2.

La Switch “classique” n’est pas oubliée avec Hollow Knight Silksong

La confusion vient du fait que le jeu Hollow Knight Silksong a été montré uniquement dans le cadre de la présentation Switch 2. Résultat : certains joueurs ont pensé que la version prévue pour la première Switch avait été annulée. Mais pas de panique. Matthew Griffin, chargé du marketing chez Team Cherry, a tenu à clarifier les choses. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a confirmé que Silksong sortira à la fois sur Nintendo Switch et Switch 2. De quoi rassurer ceux qui n’ont pas prévu de changer de console tout de suite.

Depuis son annonce en 2019, Hollow Knight Silksong cultive le mystère. Le jeu devait au départ sortir sur PC et Switch, avant que le studio n’élargisse les plateformes aux consoles PlayStation et Xbox. Malgré plusieurs apparitions lors de gros événements (Nintendo Direct, Xbox Showcase…), aucune date de sortie n’a jamais été fixée.

Microsoft avait un temps laissé entendre que Hollow Knight Silksong arriverait dans les 12 mois suivant sa présentation à l’E3 2022. Mais ce calendrier n’a pas été respecté. En mai 2023, Team Cherry a confirmé un nouveau retard, sans donner de précisions. Aujourd’hui, la seule info concrète, c’est une sortie prévue en 2025.

Quelles différences entre Switch et Switch 2 ?

Pour l’instant, les développeurs n’ont pas détaillé les différences entre les deux versions. On peut tout de même imaginer quelques améliorations sur Switch 2 : une meilleure résolution, une fluidité plus stable, voire des temps de chargement plus courts. Mais le plus important, c’est que le jeu reste accessible à tous les joueurs Switch. Pas besoin d’attendre la prochaine console pour explorer le monde de Hollow Knight Silksong.

Source : Nintendo