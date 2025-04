Si vous n'avez pas cligné durant la présentation de la Nintendo Switch 2, vous avez peut-être aperçu Hollow Knight Silksong. Et la bonne nouvelle, c'est que les très courts extraits étaient affublés d'un « 2025 », confirmant ainsi la fenêtre de sortie pour cette année sur consoles et PC. Si cette suite semble ENFIN en bonne voie pour débarquer sur toutes les plateformes, le site de Nintendo Japon a offert un aperçu inédit du jeu avec de nouvelles images absolument sublimes.

Hollow Knight Silksong plus beau que jamais

Hollow Knight Silksong sortira t-il réellement en 2025 ? On croise les doigts, car à ce rythme, on n'est pas à l'abri d'un énième revirement et donc d'un énième retard. Mais on va rester positifs d'autant que les images inédites publiées par le site japonais de Nintendo ont de quoi redonner le sourire aux fans d'Hollow Knight. On retrouve encore et toujours cette direction artistique magnifique, qui peut rappeler les œuvres de Tim Burton, avec des touches colorées qui offre de la variété dans les environnements. Néanmoins, c'est toujours la déception puisque malgré ces visuels, on n'a pas de date de sortie ferme et définitive, que ce soit de la part du studio et de Nintendo Japon.

Ces dernières heures, le responsable du marketing d'Hollow Knight Silksong, Matthew Griffin, a cependant clarifié un point. Apparemment, certains ont compris que ce deuxième épisode ne serait pas disponible sur Nintendo Switch 1, alors que Team Cherry n'a pas communiqué sur une annulation de cette version. « Simplement pour clarifier... Hollow Knight: Silksong sortira à la fois sur Nintendo Switch ET sur Nintendo Switch 2 ». Pas de panique donc, même si Silksong est bien l'un des jeux confirmés de la Nintendo Switch 2, tout le monde y aura le droit. Le soft sera aussi jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et sera offert aux abonnés Xbox Game Pass.





Source : Nintendo Japan.