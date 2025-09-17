La deuxième mise à jour de Hollow Knight: Silksong se précise déjà. Après un premier patch centré sur l’équilibrage, Team Cherry annonce une série de correctifs techniques et une petite nouveauté graphique.

Team Cherry ne laisse pas souffler les joueurs de Hollow Knight: Silksong. À peine le premier patch déployé, on connaît déjà le contenu de la deuxième mise à jour. Et bonne nouvelle : même si elle n’apporte pas de gros changements de difficulté, elle s’attaque à de nombreux détails qui font toute la différence en jeu.

Après l’équilibrage, place aux correctifs sur Hollow Knight Silksong

Le premier patch avait adouci un peu l’expérience en début de partie. Certains boss avaient été ajustés pour éviter de décourager les nouveaux venus. Cette fois, l’équipe change de priorité : la seconde mise à jour se concentre surtout sur les bugs et la stabilité de Hollow Knight Silksong.

Concrètement, plusieurs ennemis et boss ne devraient plus rester coincés ou disparaître de l’écran. Des problèmes liés à certains outils, à des objets ou à des séquences de mort mal synchronisées ont également été corrigés. Bref, moins de frustrations et plus de fluidité sur Silksong.

Une nouveauté graphique discrète

Le patch Hollow Knight Silksong introduit aussi une option technique inédite : le dithering. Ce réglage, disponible dans les options vidéo avancées, permet de réduire le banding des couleurs, ces dégradés trop marqués qui peuvent gâcher l’image. Résultat : des visuels plus propres, même si cela adoucit légèrement l’aspect de certains éléments.

Cette mise à jour est pour l’instant proposée via la branche bêta de Steam. Elle sera affinée avant de sortir officiellement sur toutes les plateformes. Aucune date n’a été annoncée. Mais l’arrivée ne devrait pas tarder. Un suivi rassurant... Pas de grande révolution dans cette mise à jour de Silksong, mais un signal fort envoyé par Team Cherry. Le studio montre qu’il ne compte pas laisser traîner les problèmes, aussi petits soient-ils. Chaque bug corrigé, chaque détail peaufiné, témoigne d’une vraie volonté d’écouter les retours de la communauté et d’améliorer l’expérience au fil des semaines.

C’est particulièrement rassurant pour un jeu qui a suscité tant d’attente et dont le développement a été marqué par de longues années de silence. Aujourd’hui, les joueurs savent qu’ils ne sont pas laissés de côté. Silksong bénéficie d’un suivi régulier et attentif. De quoi renforcer la confiance dans l’avenir du titre, qui devrait gagner en stabilité et en confort de jeu à chaque nouvelle mise à jour.

Source : Team Cherry