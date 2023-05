Hollow Knight fait partie de ces nombreux jeux largement inspirés par le succès d'Ori and the Blind Forest (2015). Sorti en 2017, il s'agit là aussi d'un metroidvania au graphismes et à l'ambiance soignée, disposant de décors et d'une bande-originale envoutants. De par son lore, sa difficulté et plus encore, le titre de la Team Cherry s'est toutefois démarqué de son modèle. Au point de devenir extrêmement populaire et de hyper les fans au sujet d'une suite prometteuse. Même si elle tarde franchement à arriver...

Le prochain titre de la Team Cherry reporté

En février 2019, Hollow Knight : Silksong est annoncé, deux ans après la sortie de son excellent prédécesseur. Les fans se sont instantanément enflammés. Proposant d'incarner le mystérieux Hornet, gardien d'Hallownest, Silksong est d'abord pensé comme une extension du jeu original. D'abord prévu sur PC et Nintendo Switch, il devient finalement une suite à part entière et se dévoile à travers un nouveau trailer en juin 2022. A cette occasion, il officialise sa sortie sur Xbox Series et même dans le Game Pass. A l'époque, Microsoft tease une sortie dans l'année qui suit. Si Hollow Knight : Silksong se confirme par la suite sur PS4 et PS5, il se fait très discret.

Puisque l'on est début mai et que la Team Cherry n'a pas pris la parole récemment, on se doutait bien que metroidvania tant attendu ne verrait pas le jour d'ici juin 2023. Voilà qui est désormais officialisé par Matthew Griffin, responsable marketing du studio. Sans que le mot ne soit écrit noir sur blanc, Hollow Knight : Silksong est reporté. On apprend qu'il était bien prévu pour la première moitié de l'année, mais que le studio souhaite prendre le temps de peaufiner son bébé. Une intention louable, mais il y a de quoi s'inquiéter : aucune nouvelle fenêtre de sortie n'a été indiquée.

Salut l'équipe, juste une mise à jour rapide au sujet de Silksong. Nous avions prévu de sortir le jeu au 1er semestre 2023, mais le développement se poursuit toujours. Nous sommes enthousiasmés par la façon dont le jeu évolue, et il est devenu assez énorme, et nous voulons donc prendre le temps de le rendre aussi bon que possible. Attendez-vous à plus de détails de notre part une fois que nous nous rapprocherons de la sortie.

De quoi patienter jusqu'à la sortie d'Hollow Knight Silksong

Si cela peut vous aider à patienter, on vous a récemment partagé des nouveautés en lien avec Hollow Knight. D'abord, il y a cet internaute qui, a lui tout seul, est parvenu a créé une démo jouable de ce à qui pourrait ressembler Silksong. Il a partagé le résultat, bluffant, sur Reddit. Mais on peut également cite run autre projet de plus grande envergure. Plus d'une centaine de fans se sont réunis dans le but de doubler le titre original en intégralité. Comprenez par là que les ennemis (boss y compris), PNJ, et même pages de lore y sont doublés en anglais. Le mod gratuit est téléchargeable pas tous les possesseurs de la version PC du jeu.