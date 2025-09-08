Le tant attendu Hollow Knight Silksong est enfin là. Pour autant, ce n'est pas la fête pour tout le monde. Le jeu se fait détruire en masse pour une raison bien précise.

Il aura fallu patienter quelques années dans le flou complet pour enfin pouvoir mettre la main sur Hollow Knight Silksong. Le nouveau titre indé de Team Cherry était la promesse de prolonger l'excellence du précédent opus de ce qui est maintenant une licence en plusieurs épisodes. Cependant, tout ne fonctionne pas vraiment comme l'espérait une bonne partie des joueuses et joueurs.

Un défaut fatal pour Hollow Knight Silksong

Après un petit temps de confusion en raison des connexion massive pour télécharger Hollow Knight Silksong, le jeu est enfin devenu accessible à toutes et tous. Et c'est peu dire ! Plus d'un demi million de joueuses et joueurs se sont lancés dans l'aventure en simultané. C'est un record mondial décroché par ce qui est probablement le sequel le plus attendu de la scène indé.

Dans l'ensemble, Hollow Knight Silksong a reçu un accueil des plus chaleureux. Le public a non seulement été au rendez-vous, mais il lui a accordé des notes « très », voire « extrêmement positives » sur Steam. Il semblerait que le jeu réponde parfaitement aux attentes des fans. Du moins, pour presque tout le monde.

En effet, une partie du public fait face à une grosse désillusion et le fait savoir. En jetant un œil aux notes mondiales sur la plateforme de Valve, on s'apercevra qu'une part des notes attribuées à Silksong diffèrent de la tendance. Il s'ahit de celles données en chinois simplifié. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les 29 822 évaluations conduisent à une moyenne « plutôt négative ». La raison ? Une traduction jugée médiocre.

Mais Team Cherry ne se laisse pas abattre ! Au contraire, Matthew Griffin, qui supervise l'édition et le marketing au sein du studio, s'est adressé au public chinois sur les réseaux sociaux. Il a ainsi garanti que les équipes avaient bien pris en compte les retours concernant le chinois simplifié et vont « améliorer la traduction dans les semaines à venir ». Ce n'est donc qu'une question de temps pour que tout le monde puisse profiter de Hollow Knight Silksong dans les meilleures conditions linguistiques.

Capture d'écran en date du 8 septembre 2025. © Gameblog.