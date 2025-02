Alors qu'Hollow Knight premier du nom va fêter le 24 février ses huit ans, un récent changement relatif aux aventures d'Hornet dans Hollow Knight Silksong a mis encore plus à cran des fans déjà à fleur de peau. Plus de cinq ans après son annonce, on ne sait toujours pas quand le prochain jeu tant attendu de Team Cherry sortira. Et le dernier développement en date n'a fait que renforcer l'inquiétude de certains.

Hollow Knight Silksong a-t-il perdu le fil ?

Depuis sa toute première annoncé lors d'un Nintendo Direct en 2019, puis sa réapparition durant la conférence Xbox de l'été 2022, les fans guettent chaque nouvel événement des deux marques en priant tous les dieux imaginables qu'Hollow Knight Silksong revienne. Nous voilà maintenant en 2025, et Team Cherry continue de maintenir un déchirant silence radio, saupoudré de quelques interventions pour simplement dire que « le jeu existe bien ». Celui-ci est en tout cas bel et bien classé dans de nombreux pays, rendant techniquement possible sa sortie à travers le monde. Mais le studio australien a visiblement besoin de plus de temps pour peaufiner sa prochaine œuvre.

Hier, les fans attendant Hollow Knight Silksong comme le messie ont cependant eu une petite crise de panique, lorsque le titre s'est retrouvé délisté du Nintendo eShop. Un changement suffisant pour provoquer une traînée de poudre dans la proverbiale fourmilière. Sur les réseaux sociaux et sur le subreddit dédié au jeu, les fans se sont rassemblés pour discuter de ce qui vient de se passer. L'un d'entre eux est même allé jusqu'à contacter Matthew « Leth » Griffin, en charge du marketing du jeu pour Team Cherry.

La panique fut toutefois d'assez courte durée, puisqu'Hollow Knight Silksong est revenu presque aussi rapidement qu'il avait disparu du Nintendo eShop, a priori sans aucune modification ultérieure. Maintenant, les mêmes fans tentent ainsi de se rassurer comme ils peuvent en se disant que cela pourrait signifier que Nintendo ou Team Cherry préparent quelque chose autour du retour prochain du nouveau roi du metroidvania. Nouvelle manifestation de copium collectif, ou suspicions plausibles ? L'avenir nous le dira.

