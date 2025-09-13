Beaucoup se souviendront du jeudi 4 septembre 2025. C'est ce jour-là qu'après sept ans de développement, les équipes de Team Cherry ont enfin sorti Hollow Knight Silksong. Cette suite hyper attendu des fans du premier opus vient peaufiner la recette initiale pour un défi toujours aussi corsé. Cela dit, les joueuses et joueurs n'ont pas dit leur dernier mot et s'emparent déjà du titre phénomène pour le garnir de nouveaux contenus qui devraient beaucoup plaire.

Hollow Knight Silksong voit double

Cela fait à peine une semaine que Hollow Knight Silksong est disponible. Il n'aura pas fallu plus de temps pour les fans se jettent dessus et tentent d'aller au bout de cette nouvelle aventure dans un monde désolé. Mais, voir le bout de cette suite qui fait désormais de Hornet la tête-d'affiche n'est pas une mince affaire. Seuls quelques élus y sont déjà parvenus, parvenant même à décrocher le succès ultime !

Dès lors, des fans se sont résolus à prendre les choses en main. Ainsi, un mod qui rend Hollow Knight Silksong un peu plus facile à déjà vu le jour. Mais, l'inverse est aussi vrai ! Certains ont découvert une façon de rendre l'expérience plus ardue encore. C'est à chacun de voir selon sa convenance. Mais, si on vous disait que, quelles que soient vos difficultés ou votre goût du challenge, vous pouviez jouer à deux ?

Eh bien, c'est maintenant possible sur PC ! En effet, plusieurs internautes se sont empressés de concevoir des mods gratuits pour permettre aux fans de se lancer dans Hollow Knight Silksong en multijoueur, comme « SilklessCoop » de nek5 ou « Silksong Steam multiplayer » de 233xvx233. Ce peut être une belle manière de vivre l'aventure en coopération. Cependant, ne vous attendez pas à faire des miracles non plus ! Le premier mentionne par exemple la possibilité de jouter en duo contre les ennemies « basiques », ce qui exclut les bosses par exemple. Donc, même si vous avez un ami hyper doué, il ne pourra pas finir le jeu pour vous, et vice versa.