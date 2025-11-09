Ce qu’il y a de bien avec les mods, c’est qu’ils permettent aux créateurs les plus talentueux d’agrémenter n’importe quel jeu de presque toutes les idées possibles et imaginables. Même les plus farfelues ou les plus inattendues. Et dans le cas d’Hollow Knight Silksong, cela se matérialise alors sous la forme d’une idée qui a sans doute traversé la tête de plus d’un joueur : le fait de permettre à Hornet d’accompagner Sherma dans sa chanson. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître, c’est bien de ce dont il est question dans le mod du jour.

Un mod rempli de magie pour Hollow Knight Silksong

Tous les joueurs d’Hollow Knight Silksong vous le diront : s’il y a bien un moment qui les a charmés dans le nouveau titre de Team Cherry, c’est leur rencontre avec Sherma, pèlerin en plein voyage spirituel qui requiert l’aide d’Hornet. Et pour cause, équipé de sa petite aiguille en guise d’instrument, le PNJ n’hésite pas à pousser la chansonnette en invitant le joueur à faire de même, malgré le fait que notre protagoniste fasse preuve d’un mutisme à toute épreuve. Un détail qui a pu en frustrer certains donc, et qui est aujourd’hui corrigé à l’aide d’un mod.

Réalisé par Syncinfl0ow et VoidBaroness, celui-ci permet en effet à Hornet de se joindre à la chanson en dotant le personnage d’un nouvel outil, la Cloche de Sherma, sur laquelle il est possible de faire résonner sa propre aiguille. Pour l’occasion, l’héroïne d’Hollow Knight Silksong profite alors d’une nouvelle animation similaire à celle du Pèlerin, tandis qu’une certaine Alycoris prête sa voix au personnage pour chanter le morceau. Et oui, on vous l’assure : le résultat est aussi mignon que vous pouvez l’imaginer.

Et le meilleur dans tout cela ? C’est que le mode en question ne se limite pas à pousser la chansonnette aux côtés de Sherma. Le joueur peut également le faire auprès de n’importe quel PNJ d’Hollow Knight Silksong, qui réagira en conséquence comme le dévoile l’extrait vidéo publié par le créateur du mod. De quoi créer des moments uniques donc, qui nous font d’autant plus regretter que Team Cherry n’ait pas pensé à intégrer une telle mécanique. Et si cela vous intéresse, vous pouvez donc dès maintenant retrouver le mod en question, « HornetSings », gratuitement sur Thunderstore.

Source : Thunderstore