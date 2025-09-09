Il est là, Hollow Knight Silksong est enfin disponible partout. À peine sorti, il s'offre déjà un contenu gratuit qui va faire une différence considérable pour de nombreux joueurs.

Nouveau venu sur la scène indé, Hollow Knight Silksong était très attendu des joueuses et joueurs après la réussite du précédent opus. Après sept ans de développement, le nouveau projet de la Team Cherry débarque pour mettre vos nerfs à rude épreuve dans une aventure aussi exigeante que satisfaisante. Pour autant, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'un contenu gratuit et radical fasse son apparition.

Ça change la donne pour Hollow Knight Silksong

Hollow Knight Silksong a tout cassé à son lancement, le 4 septembre dernier. Les joueuses et joueurs du monde entier se sont manifestés massivement sur leur support respectif pour passer à la caisse et se lancer dans l'aventure, ce qui a occasionné quelques pannes sur les stores. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et l'accueil est dithyrambique.

Cependant, tout le monde n'est pas entièrement satisfait de ce que l'expérience que Hollow Knight Silksong a à proposer. Hier, nous vous partagions le mécontentement d'une part considérable du public, allant jusqu'à faire baisser la notation Steam. Il s'agissait là surtout d'une raison linguistique. Mais, d'autres joueuses et joueurs ont du mal avec un point bien différent, déjà résolu pour certains grâce à un contenu gratuit précoce !

Les fans se sont en effet empressé de sortir un mod seulement deux jours après la sortie de Hollow Knight Silksong. Son but ? Réduire la difficulté ! En effet, tout comme Hollow Knight premier du nom, ce nouvel épisode présente un défi particulièrement corsé. Il faut redoubler d'effort pour progresser dans l'aventure tant les ennemis peuvent être difficiles à appréhender en début de partie.

Ainsi, l'internaute Baiker a décidé de venir en aide à la communauté des joueuses et joueurs PC. Ayant bien conscience de la difficulté que peut représenter Hollow Knight Silksong au premier abord, il a partagé un mod gratuit intitulé « No Double Damage ». Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mod qui empêche les ennemis, y compris les bosses, de doubler leurs dégâts. Voilà qui aidera — au moins au début —, les joueuses et joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se familiariser avec les mécaniques ardues du titre de Team Cherry.