Hollow Knight Silksong était attendu depuis de très nombreuses années et les fans ont répondu présents. Malgré tout, le jeu n'est pas parfait et les joueurs demandent encore certainement des modifications et autres optimisations de gameplay notamment. Heureusement pour eux, la Team Cherry est à l'écoute et adore sa communauté. Beaucoup demandent par exemple la possibilité de se mouvoir plus facilement à travers l'immense carte du jeu. Près de six mois après sa sortie, le jeu reçoit enfin une mise à jour allant dans ce sens et elle dépasse toutes les espérances.

La dernière mise à jour d'Hollow Kingh Silksong ne fait que des heureux

Le patch 1.0.29740 de Hollow Knight Silksong ajoute une nouvelle fonctionnalité qui rend tous les fans complètement fous. Certains n'arrivent même pas à y croire et pensaient qu'il s'agissait d'un fake. Mais non, tout est bien réel. Team Cherry a mis à jour la compétence ultime Élan de Soie (ou Silk Soar), qui permet à notre héros de filer à toute allure à travers l'écran. Avec cet ajustement, il est désormais possible de carrément voltiger à travers les différentes salles sans perte de vitesse. En d'autres termes, tant que vous ne percutez pas un obstacle, vous filez en ligne droite. Beaucoup pense que cette fonctionnalité aura son utilité dans le prochain DLC d'Hollow Knight Silksong.

C'est un gain de temps considérable pour les amateurs de speedrun et surtout une amélioration significative de la mobilité de notre héros. Alors certes, cette compétence arrive toujours tardivement dans l'aventure, mais une fois récupérée, vous pourrez profiter d'Hollow Knight Silksong différemment. Sur les réseaux sociaux en tout cas, les fans sont comme des fous. Les commentaires élogieux sont nombreux, certains pensaient même qu'il s'agissait d'une farce : « sans mentir, j'ai cru que c'était un silkpost (un fake) ». Mais tout est bien réel. Pour le moment, la mise à jour d'Hollow Knight Silksong est accessible en phase de bêta publique disponible sur Steam et sera déployée pour tous prochainement.