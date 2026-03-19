Comme l'a annoncé Team Cherry, le petit studio australien derrière Hollow Knight Silksong, dans un récent article de blog, la mise à jour 1.0.29926, la cinquième plus importante du jeu depuis sa sortie, d'ores et déjà disponible sur PC depuis ce début de semaine, avec une version consoles à venir prochainement, sera a priori l'ultime de cette ampleur. Les développeurs souhaitent ensuite se consacrer pleinement à son DLC, Sea of Sorrow, à venir a priori dans le courant de l'année. Voici donc ce que ce cinquième patch majeur apporte au monde d'Hornet avant qu'elle ne vogue vers d'autres horizons.

Une dernière vague de mise à jour pour Hollow Knight Silksong avant une Sea of Sorrow

Cette ultime mise à jour avant le DLC d'Hollow Knight Silksong corrige principalement l'un des plus gros défauts du jeu depuis sa sortie : la traduction. Des traductions en chinois traditionnel et simplifié sont ainsi désormais disponibles suite aux critiques à l'attention de Team Cherry pour la mauvaise qualité des traductions initiales. Les notes de patch indiquent que le studio australien a travaillé en étroite collaboration avec les traducteurs afin de « garantir la fidélité de l'univers ». D'autres langues comme l'allemand reçoivent également un peu d'attention.

D'autres modifications qu'apporte cette nouvelle mise à jour d'Hollow Knight Silksong s'intéressent à l'équilibrage et visent à faciliter certains boss et les déplacements, notamment si vous avez trouvé l'équipement adéquat. La Cloche de Magma, par exemple, vous protège désormais de tous les types de dégâts de feu, et non plus seulement de certains types. Cela s'avérera très utile lors de certains combats impliquant du feu.

Cette mise à jour d'Hollow Knight Silksong sera pour rappel la plus importante de l'année, du moins jusqu'à la sortie de la première extension du jeu, Sea of ​​Sorrow, par Team Cherry. Celle-ci devrait introduire de nouvelles zones à explorer, de nouveaux boss à vaincre et des éléments supplémentaires de l'histoire à découvrir. Le studio indépendant australien a précédemment annoncé une sortie courant 2026, mais tout fan d'Hollow Knight Silksong se doit d'avoir à portée de main son nez de clown et s'attendre potentiellement à un temps de développement bien plus long qu'escompté. L'avenir nous dira si l'histoire si Team Cherry saura tenir parole ou non.

© Team Cherry

Source : Team Cherry