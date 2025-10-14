Un peu plus d'un mois après sa sortie tant attendue, Hollow Knight Silksong reçoit une nouvelle mise à jour, quoi de neuf dans les aventures d'Hornet ?

Hollow Knight Silksong continue donc de se mettre à jour après sa sortie le 4 septembre 2025 sur PC et l'ensemble des consoles encore en activité. Suite à ses dernières mises à jour visant à apporter un peu d'équilibrage et divers correctifs, le nouveau titre phare de Team Cherry passe donc en version 1.0.28891, d'ores et déjà disponible sur sa version PC, et qui devrait arriver incessamment sous peu sur les autres plateformes. Voyons plus en détail ce qu'elle apporte.

Une nouvelle mise à jour se faufile sur Hollow Knight Silksong

Tandis que la première mise à jour post-lancement d'Hollow Knight Silksong apportait notamment une dose d'équilibrage au début du jeu pour réduire un peu la difficulté acérée du titre, les suivants ont surtout eu pour but d'apporter divers correctifs. La nouvelle version 1.0.28891 qui nous intéresse ici se concentre principalement sur la correction de bugs, mais apporte aussi quelques ajustements et équilibrages bienvenus.

Tout d'abord, pour les plateformes compatibles, Hollow Knight Silksong supporte désormais la manette DualSense de la PS5, utilisable également sur PC. Ensuite, pour rester sur le thème des manettes, le jeu se met désormais en pause en cas de déconnexion du périphérique, ce qui peut être salutaire au milieu d'un combat intense ; et corrige d'autres problèmes liés aux manettes, avec d'autres patches à venir en ce sens.

Au niveau de l'équilibrage, la nouvelle mise à jour de Silksong augmente légèrement les dégâts de certaines techniques d'Hornet, en échange d'une réduction des dégâts du Fil Tempête dans les plus hauts niveaux de l'aiguille. Enfin, les Épingles Fines voient leur taux d'apparition augmenter de 50 à 100%, en échange d'une quantité requise augmentée pour la quête associée.

Le reste de la dernière mise à jour d'Hollow Knight Silksong se concentre donc sur divers correctifs, notamment dans des situations où la progression pouvait se retrouver bloquée selon certaines circonstances involontaires. Vous pouvez retrouver tous les détails de la version 1.0.28891 du jeu notamment via un article dédié sur sa page Steam.

© Team Cherry

Source : Steam