Il y a quelques jours, le généralement bien informé insider eXtas1s indiquait qu'Hollow Knight Silksong nous préparerait une énorme surprise « ce mois de juin au plus tôt » du côté de Xbox, avec notamment une sortie Day One sur le Game Pass. Depuis, son studio Team Cherry a redonné des signes de vie plus officiels en changeant notamment certaines informations sur les métadonnées de sa version Steam. L'arlésienne qu'est Hornet s'apprêterait donc enfin prête à partir à l'aventure.

Un nouveau fil de leak annonçant l'arrivée imminente d'Hollow Knight Silksong ?

Depuis sa dernière apparition lors du Xbox Games Showcase de 2022 (via le trailer ci-dessous), le DLC devenu véritable suite d'Hollow Knight premier du nom a pendant longtemps fait profil bas. Et, contrairement à ce qui était attendu des fans, Hornet devrait bel et bien redonner officiellement de ses nouvelles bientôt encore par l'entremise de Xbox, et non à l'occasion d'un prochain Nintendo Direct. Cela coïncide en tout cas avec les changements apportés aux métadonnées d'Hollow Knight Silksong sur Steam, que l'on peut découvrir via SteamDB.

La version Steam du jeu a en effet reçu une première mise à jour depuis de longues années, avec l'ajout d'informations assez intéressantes. On y apprend notamment que Team Cherry aurait fait les démarches nécessaires pour qu'Hollow Knight Silksong rejoigne le catalogue de titres jouables via GeForce Now, le service Cloud Gaming de NVIDIA, dès sa sortie. On découvre également un changement de l'année légale pour la page Steam du jeu, qui passe donc de 2019 à 2025. Enfin, même s'il ne s'agit pas de nouvelles images, on peut voir l'ajout de nouveaux assets à la librairie du jeu sur Steam.

Tout porte donc bien à croire qu'Hollow Knight Silksong sortira enfin prochainement. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'il sera disponible aux abonnés GeForce Now. Ce qui peut corroborer les allégations d'eXtas1s selon lesquelles le titre de Team Cherry arriverait bien Day One sur le Game Pass, étant donné qu'un abonnement au palier PC ou Ultimate du service de Microsoft permet également l'accès au service Cloud Gaming de NVIDIA. Ne reste maintenant plus qu'à attendre une annonce officielle d'une date de sortie pour Hollow Knight Silksong, qui ne devrait a priori plus beaucoup tarder.

Source : SteamDB