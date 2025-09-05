Pour les fans d’Hollow Knight, hier était assurément une journée à marquer d’une pierre blanche. En effet, après six longues années d’attente, Team Cherry donnait enfin rendez-vous à sa communauté le 4 septembre pour la sortie d’Hollow Knight Silksong, dont le coup d’envoi était prévu à 16h (heure française). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’engouement était plus que largement au rendez-vous. Tellement que quand est enfin arrivée l’heure tant attendue… des millions de joueurs se sont finalement retrouvés bredouilles.

Hollow Knight Silksong détruit tout sur son passage

Car on a beau parler de la puissance d’un titre comme GTA 6, qui s’est révélé capable de soulever des foules comme aucun autre jeu, il ne faut pas sous-estimer celle de titres comme Hollow Knight Silksong pour autant. La preuve, l’engouement des joueurs au lancement de ce dernier a atteint un tel niveau qu’il a tout simplement fait planter l’ensemble des stores. De Steam au Nintendo eShop, en passant également par le PlayStation et le Microsoft Store, le metroidvania de Team Cherry a provoqué un tel mouvement de foule que personne n’était visiblement préparé.

« Quelque chose s’est mal passé. Nous n’avons pas pu répondre à votre demande. Merci de réessayer plus tard » affichait par exemple la plateforme de Valve, qui a été l’une des plus touchées par le phénomène. Et on comprend aisément pourquoi. Car lorsque le problème a enfin été résolu, ce ne sont pas moins de 535 213 joueurs qui se sont lancés en simultanés dans l’aventure Hollow Knight Silksong. Un chiffre qui n’a cessé d’augmenter au fil des heures, et qui pourrait bien finir par atteindre un nouveau pic au cours du week-end.

Heureusement, la panne provoquée par le metroidvania n’a cependant été que de courte durée, ce qui a rapidement permis à des millions de joueurs d’entamer leur nouveau voyage aux côtés d’Hornet, l’héroïne du jeu. Et une chose est sûre : nous n’avons pas encore fini d’entendre parler de ce Hollow Knight Silksong. Car si les critiques se révèlent à la hauteur de l’engouement des joueurs pour le lancement, le titre de Team Cherry pourrait bien s’imposer comme un très sérieux concurrent à Clair Obscur: Expedition 33 pour le prix du GOTY 2025…