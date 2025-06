Hollow Knight: Silksong refait parler de lui, ravivant les espoirs de sa communauté de fans. Que peut-on en apprendre, et surtout, que faut-il en retenir ? Explications.

Alors que Hollow Knight Silksong semble enfin approcher de la ligne d’arrivée, la communauté bouillonne à nouveau. Il n’aura fallu qu’un simple post Instagram pour remettre de l’huile sur le feu et relancer les théories autour de la date de sortie. Et cette fois, les images viennent d’une source bien réelle : un musée australien.

Une attente interminable... relancée par une exposition Hollow Knight

Depuis l’annonce de Hollow Knight Silksong, la suite tant attendue du chef-d'œuvre Hollow Knight, les fans ont appris à patienter. Après des années de silence, quelques fuites et des apparitions furtives lors de grands événements comme le Summer Game Fest ou le Xbox Showcase ont brièvement redonné espoir. Mais à chaque fois, la déception a suivi, faute d'annonce concrète. L’attente s’est transformée en frustration pour beaucoup.

Pourtant, un nouvel indice, plus crédible que les précédents, est venu tout récemment relancer la machine à spéculations : le Australian Centre for the Moving Image (ACMI) a partagé plusieurs visuels inédits liés à Silksong, dans le cadre de sa future exposition Game Worlds, prévue du 18 septembre 2025 au 8 février 2026 à Melbourne.







Des artworks inédits, un musée, et une communauté en ébullition

Ce sont donc les réseaux sociaux du musée australien qui ont mis le feu aux poudres, en dévoilant des illustrations de travail, croquis numériques, badges, peluches géantes et autres objets tirés du processus de création du jeu Hollow Knight Silksong. Ces images, authentiques, ont immédiatement été partagées et disséquées par les fans. Certains y voient la confirmation que Silksong est désormais « presque prêt ». D’autres, plus prudents, redoutent un nouvel épisode de faux espoirs.

Il faut dire que Team Cherry, le studio derrière Hollow Knight, est basé à Adélaïde. Qu’un musée australien leur consacre une place de choix dans une exposition dédiée au jeu vidéo n’a donc rien de surprenant. Mais la présence de contenus inédits et d’éléments physiques très avancés donne du poids à l’idée d’une sortie imminente.

Une sortie avant septembre ?

Sans jamais rien affirmer, certains fans estiment que cette exposition pourrait servir de jalon stratégique. La théorie : Team Cherry voudrait que le je Hollow Knight Silksong soit lancé avant l’ouverture de l’exposition, afin de proposer au public une expérience de jeu complète plutôt qu’un simple teaser. Pour l’instant, cela reste de l’ordre de la supposition, mais le calendrier semble favorable. Il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant le lancement de Game Worlds.

La page officielle de l’exposition évoque d’ailleurs la présence de segments jouables issus des jeux exposés, ce qui pourrait signifier que Silksong sera disponible en version jouable sur place. Une idée qui n’a fait que renforcer les spéculations.

Source : ACMI