C’est une véritable arlésienne désormais, Hollow Knight Silksong fait partie des jeux les plus attendus de ces dernières années. Emporté par un mouvement de fans qui dépasse aussi bien le studio que les fans eux-mêmes désormais, l’attente autour du jeu a même conquis l’industrie puisque plusieurs développeurs et autres acteurs plus ou moins importants ont déjà fait part de leur engouement personnel ou se sont amusés du fait que le jeu ne se montre jamais. L’un d’eux s’est même peut-être un peu trop enflammé et promet une pluie de cadeaux à l’aube d’un Nintendo Direct qui pourrait bien nous faire une grande révélation.

Hollow Knight Silksong pourrait bien vous faire gagner des jeux gratuits malgré lui

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une Nintendo Direct s’apprête à être diffusée ce jeudi 31 juillet 2025 à 15h. Big N doit y dévoiler des jeux d’éditeur tiers à venir sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Naturellement, comme à chaque rendez-vous similaire, les fans s’attendent à ce qu’Hollow Knight Silksong vienne passer une tête et pourquoi pas y dévoiler sa date de sortie. Le jeu est attendu depuis de très nombreuses années, affirme à chaque fois qu’il sortira en 2025 et s’est déjà montré lors d’un précédent Nintendo Direct. Sur le papier, tout semble parfaitement connecté pour nous offrir l’annonce que tout le monde attend. Si bien que Pere Alcabar, développeur indépendant, a promis qu’il offrirait des milliers de copies Steam de son prochain jeu gratuitement si Holllow Knight Silksong dévoilait sa date de sortie.

Un développeur prêt à donner des milliers de jeux Steam

Pere Alcabar est le fondateur de Guateke Studios, petite boite indépendante qui travaille actuellement sur Sands of Hope, à venir le 4 août prochain. Il s’agit d’un jeu d’aventure en monde ouvert teinté de puzzle qui nous propose d’explorer le village de Cydonia, pris dans le sable d’un monde qui semble hostile. Le jeu opte pour une direction artistique colorée faite de pixel art à l’ancienne pour un brin de nostalgie. Si le jeu vous intéresse, avec un peu de chance, vous pourrez y jouer gratuitement. Il suffit pour ça de laisser un commentaire sous le post X (anciennement Twitter) du développeur. Ensuite il faudra croiser les doigts pour qu’Hollow Knight Silksong fasse sa grande annonce. Pere Alcabar affirme qu'il offrira un jeu à tous les joueurs qui commenteront. Ils sont plus de 31 000 au moment où ces lignes sont écrites...

Se montrera ? Se montrera pas ?

À ce sujet les fans sont encore très partagés. Il y a ceux qui pensent que c’est possible et ceux qui sont persuadés du contraire. Dernièrement, c’est Xbox qui s’est rapproché d’Hollow Knight Silksong, le présentant comme fer de lance de sa prochaine Rog Xbox Ally. Mais aussi en invitant les fans à se rendre à son stand à la Gamescom pour pouvoir y jouer. Alors soit Nintendo et Xbox se partagent le gâteau, l’un fait l’annonce, l’autre le rend jouable, soit la marque verte rafle la mise. Verdict au Nintendo Direct.

Source : Pere Alcabar via X.com