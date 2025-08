Cela fait bien des années que les fans d'Hollow Knight Silksong comptent les jours avant d'avoir enfin droit à une annonce de date de sortie en bonne et due forme. Chaque conférence, notamment du côté de Nintendo, est l'occasion pour eux de se dire : « alors peut-être cette fois c'est la bonne ? ». Malheureusement, concernant le prochain Nintendo Direct à venir tout prochainement, des leaks viennent avant l'heure doucher encore leurs espoirs.

Des leaks tuent dans l'œuf les espoirs de revoir Hollow Knight Silksong prochainement

Six ans après sa toute première annonce, les joueuses et joueurs attendant fébrilement la suite de l'excellent Hollow Knight associent Hollow Knight Silksong à Nintendo. C'est en effet par le biais du géant japonais que nous avons eu droit à la première apparition d'Hornet, et plus précisément à l'occasion d'un Nintendo Indie World. Depuis, chaque nouvelle conférence similaire est l'occasion pour la communauté de se rassembler, mettre son nez rouge, et prier pour revoir le futur messie tant attendu du genre Metroidvania. Ce alors que Xbox est également un constructeur ayant régulièrement mis le titre en avant, via ses propres Showcases.

Malheureusement, si l'on en croit plusieurs leaks, le prochain Nintendo Indie World à venir ce jeudi 7 août à 15 heures chez nous risque encore de décevoir celles et ceux espérant y voir Hollow Knight Silksong. Plusieurs leakers, dont le généralement bien informé PH Brazil ou encore SwitchForce, ont en substance indiqué via leurs canaux respectifs que « s'il n'y a que Silksong qui vous intéresse, ne prenez même pas la peine de regarder le prochain stream du Nintendo Indie World ».

Pourtant, si l'on en croit de nombreux signes récents, tout porte à croire qu'Hollow Knight Silksong devrait enfin sortir prochainement, ou en tout cas cette année. C'était d'abord le grand Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 qui nous l'avait annoncé, puis Xbox avait la promotion des consoles ROG Xbox Ally à venir avec le titre de Team Cherry en porte-étendard. Enfin, une démo du jeu sera jouable à la Gamescom 2025 dans quelques semaines, puis à Melbourne en Australie en septembre. A priori, il faudra toutefois repasser plus tard pour avoir d'autres nouvelles concrètes d'Hollow Knight Silksong.

