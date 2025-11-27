Hollow Knight Silksong continue de s’affiner, mise à jour après mise à jour. La dernière en date vient de débarquer sur Switch 1 et Switch 2. Avec pas mal de changements.

Hollow Knight Silksong continue de s’affiner après sa sortie. Et Team Cherry vient de déployer une nouvelle mise à jour qui concerne cette fois toutes les plateformes, Switch 1 et Nintendo Switch 2 incluses. Derrière ce nouveau patch se cachent plusieurs changements importants. Une traduction chinoise revue en profondeur, quelques options techniques en plus et une longue liste de correctifs de gameplay.

Une mise à jour désormais en ligne sur toutes les plateformes pour Hollow Knight Silksong

Après un lancement d’abord sur PC au début du mois, cette quatrième mise à jour de Hollow Knight Silksong est désormais en ligne partout. Sur Switch, elle correspond à la version 1.0.28891. C’est un patch de suivi "classique", mais dans la lignée de ce que fait Team Cherry depuis la sortie du jeu. Avec des améliorations ciblées, régulièrement, plutôt que des refontes brutales. L’objectif est clair. Il a pour but de stabiliser l’expérience, gommer les soucis remontés par les joueurs et ajuster certains détails qui ne fonctionnaient pas comme prévu.

Le changement le plus visible, même s’il ne concerne pas tous les joueurs, touche la traduction en chinois simplifié de Hollow Knight Silksong. La localisation d’origine avait été critiquée pour ses approximations. Ce qui posait problème dans un jeu où le lore est dense et plein de nuances. Pour corriger le tir, Team Cherry a choisi d’intégrer le travail d’un groupe de fans. Team Cart Fix, déjà connu pour un mod de traduction. Ces traducteurs maîtrisent bien l’univers des deux Hollow Knight.

De meilleurs contrôles et de nouvelles options visuelles

La mise à jour touche aussi à la technique. Hollow Knight Silksong bascule sur le système d’entrée moderne de Unity, ce qui améliore la reconnaissance des manettes et le support des vibrations. En pratique, plus de contrôleurs sont correctement détectés et les retours haptiques fonctionnent mieux, même si quelques cas particuliers peuvent encore poser problème.

Du côté de l’image, deux nouveautés font leur apparition dans les options avancées de Hollow Knight Silksong :

des niveaux de dithering supplémentaires, avec un réglage par défaut plutôt discret

un effet de grain cinéma, désactivé de base, pour ceux qui aiment un rendu plus "film"

Ce ne sont pas des bouleversements. Mais pour un jeu 2D très soigné visuellement comme Hollow Knight Silksong, ces petits réglages permettent d’ajuster l’ambiance à sa convenance.

Une longue liste de correctifs de gameplay

Le cœur du patch de Hollow Knight Silksong, c’est surtout une série de fix très précis. Ceux-ci concernent des quêtes, des objets, des attaques et des comportements d’ennemis. Quelques exemples parmi les plus notables :

Un PNJ comme Styx n'"oublie" plus de donner les rosaires après la livraison de la Queen’s Egg

Certains objets, comme les Druid’s Eyes, se comportent désormais correctement lorsqu’on les équipe pour la première fois

Des attaques vers le bas qui pouvaient laisser des hitbox coincées dans de rares cas ont été corrigées

Plusieurs ajustements tournent autour de l’état "plasmifié" de Hornet, qui pouvait parfois se désactiver ou se déclencher dans des conditions non prévues. Le patch de Hollow Knight Silksong corrige ce genre de situations. Notamment lorsqu’on tue certains ennemis ou qu’on utilise des outils comme la Plasmium Phial.

D’autres éléments de gameplay sont aussi retouchés :

Le temps de "bind" avec le Multibinder, jugé trop long, est réduit et son comportement mieux encadré

Le Wreath of Purity gagne en durabilité

Le void ne conduit plus l’électricité n’importe comment

L’attaque de pièges de Gurr the Outcast a été revue pour éviter qu’il reste trop statique pendant cette phase

Enfin, certaines capacités et situations de combat de Hollow Knight Silksong sont harmonisées :

Le Beast Crest, Rune Rage ou Thread Storm voient leurs effets ajustés pour coller à l’intention d’origine

quelques grabs d’ennemis ne permettent plus de reprendre le contrôle de manière anormale

Les quêtes de livraison ne proposent plus immédiatement la même mission juste après l’avoir terminée

Hornet ne peut plus pousser certains ennemis à travers le sol

Le Fractured Mask protège enfin correctement des dangers électriques

Pris un par un, ces changements de Hollow Knight Silksong paraissent mineurs. Mais mis bout à bout, ils donnent une version plus cohérente, plus stable, où les systèmes réagissent comme le joueur s’y attend.

Source : Team Cherry