Cette fois, c’est la bonne ? Hollow Knight: Silksong refait parler de lui avec une excellente nouvelle. De quoi combler même le fan le plus exigeant de la licence.

Hollow Knight: Silksong est presque devenu une chimère tant les fans attendent avec impatience de pouvoir y jouer, avides de la moindre information. Ces derniers temps, les rumeurs ont été nombreuses, mais cette fois, c’est du concret : une information tout à fait officielle vient d’être confirmée.

Hollow Knight Silksong donne enfin des infos

C’est une surprise que peu osaient encore attendre. Hollow Knight: Silksong, le jeu fantôme de Team Cherry, sera enfin jouable à la gamescom 2025. Oui, vraiment. Une démo sera disponible sur PC et sur la nouvelle console portable ROG Xbox Ally X. Autant dire que l’événement devient immanquable pour les fans.

Depuis son annonce en 2019, Hollow Knight Silksong s’est fait extrêmement discret. Trop discret. Pas de date de sortie, très peu de vidéos, presque aucun mot des développeurs. Pendant six longues années, la communauté a attendu. Parfois dans le doute. Parfois dans l’excitation. Mais toujours avec passion.

Il faut dire que Hollow Knight, le premier jeu, a marqué toute une génération. Un gameplay exigeant, une ambiance envoûtante, une direction artistique unique… Il n’en fallait pas plus pour créer une attente folle autour de sa suite. Et avec Hornet en héroïne, dans un univers totalement nouveau, Silksong promettait déjà monts et merveilles.

Enfin du concret

À partir du 20 août, les visiteurs de la gamescom pourront enfin y jouer. Ce sera la toute première démo publique du jeu. Elle sera accessible sur le stand Xbox, ainsi que sur les bornes ASUS, aux côtés d’autres titres comme Borderlands 4 ou Metal Gear Solid Delta. Une sacrée promotion, qui montre bien à quel point Hollow Knight Silksong est devenu un jeu attendu, même parmi les plus gros blockbusters.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Pas même une fenêtre. Mais le simple fait qu’une démo jouable soit prête change tout. Cela signifie que le développement avance.

Source : Microsoft