Après avoir été longtemps attendu par les joueurs, Hollow Knight Silksong a finalement fait son arrivée dans nos consoles le 4 septembre dernier. Et si le titre de Team Cherry a sans surprise fait l’objet de grands éloges de la part des joueurs comme de la presse, il s’est en revanche retrouvé au cœur de nombreuses discussions autour de sa difficulté. Tellement que quelques jours après la sortie, Team Cherry déployait alors un premier patch destiné à rééquilibrer certains aspects du jeu. Tout comme le dernier, qui a néanmoins passé un élément sous silence.

Hollow Knight Silksong a discrètement nerfé l’un des plus gros défis du jeu

En effet, comme nous avons pu vous l’expliquer dans notre article dédié, la dernière mise à jour d’Hollow Knight Silksong fut notamment l’occasion pour le studio d’apporter un certain nombre de correctifs et d’éléments de rééquilibrage pour l’expérience. Que ce soit en augmentant les dégâts de certaines attaques ou le taux d’apparition de certains éléments comme les épingles fines, Team Cherry a fait en sorte de rendre le metroidvania un peu plus juste vis-à-vis des joueurs, qui ont néanmoins constaté un autre changement non mentionné dans le patch notes.

Parmi les défis les plus difficiles à relever dans Hollow Knight Silksong, les mini-jeux de Seth, le Gardien du Sanctuaire, sont assurément placés en haut de la liste. L’un d’eux en particulier, baptisé « Flea Dodge », a notamment fait l’objet de vives critiques de la part des joueurs, qui ont pour certains été jusqu’à le qualifier de « pire merde que les développeurs d’Hollow Knight n’ait jamais inventée ». Et pour cause, pour réussir à le surmonter, il fallait alors réussir à dépasser le score de 95 établi par Seth, ce qui était très loin d’être évident.

C’est sans doute ce qui explique pourquoi Team Cherry a finalement décidé de revoir le défi légèrement à la baisse, en réduisant discrètement le score demandé à 90. Un changement qui peut paraître anodin à première vue, mais qui s’avère en réalité déjà payant au vu du nombre de joueurs affirmant sur Reddit l’avoir enfin réussi grâce à cela. Et même si certains joueurs n’hésitent pas à partager leur frustration quant au fait de voir ce changement arriver après y avoir perdu autant de sang et de larmes, le constat est là : la communauté d’Hollow Knight Silksong est ravie.

Source : Reddit