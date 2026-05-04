Team Cherry n'en a pas encore fini avec Hornet. Le studio a déjà promis de renforcer l'expérience Hollow Knight Silksong, mais l'annonce concrète se fait attendre. Cela dit, ce ne serait plus qu'une question de temps avant d'avoir du concret.

Le fans le savent, ce n'est pas encore fini pour Hollow Knight Silksong. Après des années d'attente, l'héritier du jeu phénomène de 2017 compte bien vous occuper encore un moment. Le studio Team Cherry travaille assidument pour assurer le suivi de sa dernière production. Mais au-delà de ça, il promet d'enrichir progressivement son expérience. Il se pourrait d'ailleurs qu'une surprise se prépare pour bientôt.

Hollow Knight Silksong sur le point de faire une grosse annonce ?

C'est en septembre 2025 que les fans du premier Hollow Knight ont enfin pu repartir à l'aventure dans l'univers imaginé par Team Cherry. Le chevalier laissait alors place à Hornet pour jouer l'histoire de Silksong, un nouvel épisode qui ne démérite clairement pas par rapport à son aîné, obtenant une moyenne de 90 / 100 de la part de la critique sur Metacritic, exactement comme celui de 2017.

Cependant, Team Cherry ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le studio indépendant l'annonçait en décembre dernier : il prépare un DLC pour Hollow Knight Silksong. Du nom de “Sea of Sorrow”, il promet déjà d'engager les joueuses et les joueurs dans de nouvelles zones pour affronter de nouveaux boss. Forcément, les fans sont pressés de découvrir ce contenu additionnel qui commence toutefois à se faire attendre.

Mais, depuis ce week-end, ces derniers sont en pleine effervescence. Et pour cause, un internaute disait sur le réseau social X.com (anciennement Twitter) avoir entendu de « sources sûres » que le DLC Sea of Sorrow de Hollow Knight Silksong donnerait des nouvelles « ce mois-ci ». Un post qui a attiré l'attention de Matthew Griffin lui-même. Le responsable du marketing chez Team Cherry a répondu d'un émoji énigmatique.

Faut-il voir dans cette réponse l'indication que cette rumeur serait fausse ou, bien au contraire, que quelque chose se prépare pour les jours qui viennent ? Difficile à dire. Pourtant, certains fans de Hollow Knight Silksong sont maintenant convaincus que le mois de mai sera celui de la présentation de Sea of Sorrow. Les discussions s'enflamment déjà sur les forums Reddit. On peut en lire qui se disent « presque excité », restant dans le doute. Mais d'autres ont du mal à contenir leur excitation, s'agissant-là de leur « contenu le plus attendu de cette année » pour un jeu.