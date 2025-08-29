Hollow Knight Silksong vous réserve une tonne de surprises, le studio a fait une déclaration que les fans vont adorer. A moins que l'histoire ne se répète encore à l'avenir.

Après des années d’attente, Hollow Knight Silksong nous a enfin donné une date de sortie et elle est imminente. C’est le 4 septembre prochain que vous pourrez profiter du jeu sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 mais aussi toutes les consoles de la génération précédente. À noter également que le jeu sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Si l’on pouvait penser que les bonnes nouvelles s’arrêteraient là, il n’en est rien puisque Hollow Knight Silksong vous prépare déjà plusieurs grosses surprises.

Hollow Knight Silksong prépare de très grosses surprises

Le studio Team Cherry bichonne ses fans et c’est bien normal. Après avoir prévenu qu’il n’y aurait certainement pas de codes donnés en avance, et donc pas de test avant la sortie, pour mettre tout le monde sur le même pied d’égalité, les développeurs ont annoncé une autre nouvelle qui devrait faire plaisir aux joueurs. Ça concerne cette fois l’avenir du jeu qui est visiblement tout tracé, ou du moins en partie. Alors qu’on aura attendu cette suite pendant de très longues années, on nous confirme qu’Hollow Knight Silksong devrait avoir le droit à du nouveau contenu dans les mois suivant sa sortie, et même plus que ça encore.

Autour d’une discussion dans les colonnes de Bloomberg, la Team Cherry a affirmé avoir des idées pour de futurs DLC et certains seraient même hyper ambitieux. « Le lancement est évidemment très excitant et ce qui vient ensuite l'est tout autant pour nous. », déclare William Pellen, co-fondateur du studio de Hollow Knight Silksong avant d’ajouter : « Nous avons un plan. Certes, certains de ces projets sont assez ambitieux, mais j'espère que nous pourrons en réaliser certains ». Du très lourd est donc à venir et connaissant le studio ont peut être relativement confiant.

Après Silksong, l'histoire va-t-elle se répéter ? Le studio déborde d'idées

Dans cette même interview, on apprend par ailleurs que le studio a dû freiner ses ardeurs puisque le développement d'Hollow Knight Silksong ne semblait plus avoir de fin, tant ils avaient de nouvelles idées à ajouter. « Je me souviens qu'à un moment, j'ai dû arrêter de dessiner parce que je me suis dit : " Tout ce que je dessine ici doit être intégré au jeu. C'est une idée géniale". Je me suis rendu compte que si je n'arrêtais pas, ça allait me prendre 15 ans à finir. » a déclaré Ari Gibson, lui aussi co-fondateur du studio. Alors peut-être que quelques-unes de ces idées géniales seront prochainement ajoutées, ou alors peut-être que, comme Hollow Knight Silksong, ces DLC finiront par devenir de nouveaux jeux que l’on attendra en crevant de hâte.

