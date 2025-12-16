Les Game Awards et leur lot d’annonces sont peut-être d’ores et déjà derrière nous, mais l’année 2025, elle, n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot. En effet, si la cérémonie animée par Geoff Keighley représente généralement le dernier grand temps fort de l’année en termes d’annonces, nous ne sommes jamais à l’abri de quelques surprises supplémentaires pour autant, en témoigne ce qui se passe aujourd’hui autour d’Hollow Knight Silksong. Car sans crier gare, Team Cherry vient tout juste d’annoncer que les aventures d’Hornet continueront dès 2026.

Hollow Knight Silksong annonce son DLC, Sea of Sorrow

Dévoilé par le biais d’un bref teaser d’une quarantaine de secondes, l’extension « Sea of Sorrow » viendra ainsi prolonger le périple des joueurs avec une multitude de nouveautés. « Nouvelles zones, nouveaux boss, nouveaux équipements et plus » sont notamment confirmés par les développeurs, qui souhaitent néanmoins encore conserver un peu de mystère autour de cette extension « sur le thème nautique » d’Hollow Knight Silksong. Une extension qui, soit dit en passant, sera d’ailleurs proposée à titre gratuit pour l’ensemble des joueurs.

Autant dire qu’il s’agit d’une belle façon pour Team Cherry de remercier son public donc, qui a été nombreux à répondre présent à l’appel de l’aventure. En effet, depuis sa sortie le 4 septembre, ce sont déjà plus de sept millions de joueurs qui ont acheté Hollow Knight Silksong, sans compter les millions de joueurs supplémentaires qui y ont joué via le Xbox Game Pass. « C’est un nombre vraiment impressionnant de joueurs, bien plus que ce que nous aurions pu imaginer », confessent alors les créateurs du jeu.

« Voir la communauté grandir, découvrir des œuvres d’art incroyables, les mods, les stratégies inattendues et le soutien entre les joueurs à travers les défis du jeu a été extrêmement gratifiant pour nous ici, chez nous. Votre enthousiasme constant reste une source de motivation considérable alors que nous travaillons pour étendre davantage le jeu », ajoutent-ils ensuite en référence à Sea of Sorrow. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Team Cherry a également une belle autre surprise pour sa communauté.

Le premier opus arrive sur Nintendo Switch 2

En marge de l’extension d’Hollow Knight Silksong, le studio australien a également annoncé qu’Hollow Knight premier du nom reprendra lui aussi du service en 2026, avec l’arrivée d’une Nintendo Switch 2 Edition comprenant « toutes les mises à jour et les améliorations que Silksong a reçu sur la plateforme ». Cela comprendra ainsi une meilleure résolution, des modes à fréquence d’images élevée et enfin de nombreux effets graphiques supplémentaires, tous destinés à rendre l’expérience encore meilleure sur la machine de Nintendo.

Bien sûr, tous les possesseurs d’Hollow Knight sur Nintendo Switch pourront alors profiter d’une mise à niveau entièrement gratuite. Et afin de préparer le terrain au mieux, Team Cherry annonce « mettre à jour toutes les versions du jeu original pour les plateformes actuelles, en ajoutant des fonctionnalités et en corrigeant des bugs ». Les joueurs PC peuvent d’ailleurs dès maintenant en profiter avec une prise en charge complète des formats 16:10 et 21:9, parfaitement adaptée au Steam Deck ou aux moniteurs ultra-larges.

Source : Team Cherry