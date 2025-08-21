C'est un évènement que les fans attendaient avec une énorme impatience, et le voilà : nous connaissons enfin la date de sortie d'Hollow Knight Silksong !

Après maintes éditions d'événements Nintendo et une apparition lors du Xbox Games Showcase de 2022, c'est finalement la Gamescom 2025 qui officialise enfin l'annonce que tous les fans attendaient avec une impatience impossible à contenir : celle de la date de sortie d'Hollow Knight Silksong ! Et le studio indépendant australien Team Cherry a fait cela dans les règles de l'art.

Pour rappel, c'est au travers d'une précédente et lointaine édition du Nintendo Indie World qu'Hollow Knight Silksong s'était illustré pour la première fois. Chaque événement Nintendo depuis était surveillé comme la réponse aux prières des fans d'Hollow Knight. Si le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 avait bien avancé une fenêtre de sortie en 2025, c'est finalement, c'est la Gamescom 2025 qui apporte l'ultime précision tant attendue autour des aventures d'Hornet et la suite tant attendue d'Hollow Knight.

Cette attente interminable prend donc aujourd'hui officiellement fin. Cinq ans depuis sa première présentation et de nombreux signes encourageants ces derniers temps, on sait enfin quand Hollow Knight Silksong sortira : le 4 septembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, le Game Pass, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! Les fans doivent exulter de joie, et on peut aisément les comprendre. Plus qu'une date de sortie, le jeu de Team Cherry s'est illustré de la plus belle des manières.

Du gameplay qui donne follement envie en prime !

Malgré la courte durée de ce nouveau trailer pour Hollow Knight Silksong, ce que l'on y voit met clairement l'eau à la bouche. Comme son illustre aîné qui a magistralement relancé le genre, le jeu nous mettant dans la peau d'Hornet est un metroidvania dans sa plus pure forme. Nous devrons ainsi alterner phases de plateformes et combats mettant en exergue la gracieuse agilité d'Hornet pour progresser. Sur le chemin, elle tombera sur moult boss que les Souls-Like n'auraient pas reniés, ainsi que divers pouvoirs pour agrémenter sa panoplie de compétences. Le trailer indique aussi la présence de 40 boss !

Outre un gameplay aussi souple et finement ouvragé qu'un fil de soie, Hollow Knight Silksong brille également par sa somptueuse direction artistique. Le premier opus avait déjà posé le ton sur ce point, et sa suite ne fait qu'enfoncer l'aiguillon. Les cinq années d'attente pour le digne successeur du chef d'œuvre qu'était Hollow Knight n'ont donc pas été vaines. Silksong arrive enfin et se place sans doute déjà, probablement à raison, dans le cœur des fans comme étant le GOTY indépendant absolu de 2025.

Source : Team Cherry