Comme dans n’importe quel jeu, Hollow Knight Silksong regorge de défis à relever. Cette astuce vous aidera à faire face à l’un des ennemis les plus embêtants de l’aventure.

Le successeur d’Hollow Knight se sera longuement fait désirer, mais une chose est sûre : il n’a pas l’intention de se laisser apprivoiser aussi facilement. En effet, une semaine après sa sortie, Hollow Knight Silksong donne déjà bien du fil à retordre à de nombreux joueurs, désormais avides de solutions pour se faciliter la vie. Et si certains n’hésitent pas à contourner les règles du jeu grâce à l’installation de mods, d’autres, au contraire, préfèrent plutôt se servir de ce que Team Cherry a mis à leur disposition… et partagent leurs trouvailles.

Cette astuce à connaître dans Hollow Knight Silksong

Car oui, aussi ardu soit-il, Hollow Knight Silksong n’a tout de même pas résisté bien longtemps à certains valeureux joueurs, qui tentent aujourd’hui d’en découvrir tous les secrets après en avoir vu le bout. C’est d’ailleurs ce qui leur permet de partager une astuce qui vous aidera à traverser la zone de Bilesac plus sereinement, en vous épargnant bien des crises de nerfs. Car ceux qui sont arrivés jusque-là pourront en témoigner : il s’agit assurément de l’une des zones les plus difficiles à traverser de cette suite à Hollow Knight.

Et cela tient notamment à une chose : la présence des bouefrasses. Mais si, vous savez, ces petits asticots qui grouillent de partout et qui s’accrochent à vous tels des sangsues pour vous priver de votre précieuse soie. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un moyen très efficace pour vous en débarrasser. La mauvaise, c’est qu’il va falloir réussir à le trouver. Cela étant, c’est bien là tout l’intérêt de cet article dédié à Hollow Knight Silksong : vous conduire jusqu’au fameux sésame, qui n’est autre… que la Couronne de Pureté.

© Team Cherry

Avant toute chose, notez bien que vous ne pourrez pas y accéder avant d’avoir atteint l’acte 2 de l’aventure et débloqué le double saut. Une fois cela fait, rendez-vous donc au « Mémorium de la Citedelle », et cherchez un emplacement baptisé « Conduits putrides ». Pour vous y rendre, passez par l’est depuis le banc du Mémorium, et engouffrez-vous dans le trou se trouvant sur le côté droit de la pièce. Attention, il est plutôt bien caché. Dès lors, prenez le premier passage sur votre droite, et suivez-le jusqu’au bout.

Une fois arrivé, utilisez votre double saut ainsi que le rebond mural pour détruire un mur, qui vous permettra alors d’entrer dans les Conduits putrides. Il ne vous reste plus qu’à vous frayer un chemin à travers la zone pour atteindre le précieux sésame d’Hollow Knight Silksong : la Couronne de Pureté. Une fois cela fait, vous n’aurez ensuite plus qu’à l’équiper et à savourer cette tranquillité retrouvée lors de vos pérégrinations au cœur de Bilesac, l’item disposant de l’incroyable capacité de repousser les bouefrasses.

Bien sûr, insistons tout de même bien là-dessus : l’idée de « tranquillité » reste toute relative dans le cas d’un jeu comme Hollow Knight Silksong. Néanmoins, cette astuce vous facilitera assurément la vie. D’autant plus qu’elle vous permettra au passage de débloquer un joli raccourci vers la Station des Clochevoies, ce qui est toujours un plus dans un metroidvania. Il ne vous reste maintenant plus qu’à continuer votre aventure, qui, on vous rassure, vous réserve bien d’autres défis à relever… même si Team Cherry planche d’ores et déjà sur un rééquilibrage du jeu.

Source : PCGamesN