Dans une récente interview, le studio derrière Hollow Knight Silksong a confirmé qu'une jolie surprise se prépare pour les fans de l'univers du Chevalier et d'Hornet.

À la base pensé comme un DLC du premier jeu, Hollow Knight Silksong a progressivement muté en un insecte autrement plus massif, qui a nécessité sept ans de développement après son annoncé, sorti qui plus est huit ans après Hollow Knight. Quelques mois après l'arrivée d'Hornet sur la plupart des plateformes existantes, Ari Gibson, co-fondateur du petit studio indépendant australien Team Cherry a annoncé au micro de Jason Schreier dans le cadre d'une interview auprès de Bloomberg qu'une belle surprise se prépare.

Un fil de soie déjà tout tracé après Hollow Knight Silksong ?

Maintenant que les plus déterminés ont probablement déjà retourné Hollow Knight Silksong dans tous les sens, ils doivent maintenant se poser la question : qu'attendre des futurs projets de Team Cherry ? Le studio derrière la célèbre franchise metroidvania a justement partagé plusieurs détails à ce sujet auprès de Jason Schreier chez Bloomberg. Ari Gibson, co-fondateur de Team Cherry, a ainsi parlé de leur avenir, et aussi d'une inquiétude plutôt sinistre, mais collant bien à l'univers qu'ils ont créé. « Notre plus gros souci pour la suite, et ce n'est pas une blague, c'est la mort. Elle n'est pas si lointaine quand vous passez sept ans sur un seul projet, et que vous en ajoutez potentiellement deux ».

Le co-fondateur du petit studio australien a cela dit confirmé qu'ils se penchent déjà sur un DLC pour Hollow Knight Silksong, qui pourrait prendre une forme similaire au Path of Pain du premier jeu. « On va bientôt commencer à en parler, mais on ne va peut-être pas trop s'avancer sur une fenêtre de temps tout de suite. La cadence sera plus fréquente à l'avenir ».

Espérons toutefois que ledit DLC d'Hollow Knight Silksong ne prenne finalement le même chemin que l'aventure d'Hornet, qui devait à la base être également un DLC du premier jeu. L'avenir nous le dira, mais celui-ci pourrait ne pas prendre la forme d'un troisième jeu pour Team Cherry. Le studio souhaite certes toujours proposer « des expériences impliquant d'explorer des mondes vastes et affronter des boss géants », mais aussi « explorer d'autres univers. On ne veut pas être les gens qui travaillent exclusivement sur Hollow Knight ».

© Team Cherr.

Source : Bloomberg