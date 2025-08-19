L’attente aura semblé interminable, mais les fans vont enfin voir la lumière au bout du tunnel. Depuis son annonce il y a déjà plus de 5 ans, Hollow Knight Silksong n’a eu de cesse de jouer avec le cœur fragile de ses fans, souvent malgré lui. Entre les rumeurs, les mises à jour Steam secrètes mais pas trop, et les déceptions, les fans ont été mis à rude épreuve. Face à sa présence importante lors de la Gamescom 2025, on s’attendait à ce qu’il fasse sa grande révélation lors de l’Opening Night Live, qui se tiendra ce soir à 20 h. Mauvaise nouvelle : vous pouvez enfiler votre perruque et votre nez de clown, mais pas de panique, vous n'aurez pas à les porter bien longtemps.

Une présentation dédiée à Hollow Knight Silksong

C’est officiel. Malgré le teasing évocateur de Geoff Knightley, celui qui était en passe de devenir une arlésienne ne viendra pas faire sa grande annonce à la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2025. A la place, la Team Cherry donnera des nouvelles d’Hollow Knight Silksong lors d’une présentation dédiée au metroidvania le plus attendu de ces dernières années. Le rendez-vous est ainsi donné au jeudi 21 août à 16h30, heure française. Fidèle à sa réputation, c’est pour l’instant la seule information que le studio a donné. Pas difficile en revanche d’imaginer de nouvelles informations sur le jeu, des images de gameplay inédites et, on y croit, une date de sortie. Il serait en effet temps que Hollow Knight Silksong lève le voile sur ce qui est son plus grand mystère, lui qui est toujours prévu pour le courant 2025 sur consoles et PC.

Une chose est certaine, on n’est jamais au bout de nos surprises avec la Team Cherry, dans le bon comme le mauvais sens. La date de sortie pourrait tout aussi bien restée un secret pendant encore quelques mois, mais avec sa présence importante lors de la Gamescom 2025, tout porte à croire que cette fois ce sera la bonne. Pour rappel, Hollow Knight Silksong sera en effet accessible au public pendant toute la durée du salon allemand à la fois sur le stand de Nintendo et de la Nintendo Switch 2, comme celui de Xbox et sa version de la ROG Ally, sa console portable sur laquelle le jeu sera compatible dès son lancement.

Source: Team Cherry