Après six longues années d’attente et d’impatience, Hollow Knight Silksong a finalement eu droit à sa sortie tant attendue le 4 septembre dernier. Depuis, ce sont ainsi des centaines de milliers de joueurs qui se sont rués sur le nouveau titre de Team Cherry, qui ne manque déjà pas de faire réagir en raison de sa difficulté particulièrement relevée. Et alors que certains en sont d’ores et déjà arrivés à installer des mods pour se faciliter la vie, d’autres, au contraire, ont trouvé un moyen de corser davantage encore l’expérience encore plus rapidement.

Un cheat code découvert pour Hollow Knight Silksong

En effet, si vous avez arpenté les réseaux sociaux au cours du week-end, alors il ne vous a probablement pas échappé que bien des joueurs ont été pris de court par la difficulté d'Hollow Knight Silksong. Il faut dire aussi que dès les premières heures, le metroidvania de Team Cherry n’hésite pas à malmener son public, que ce soit en multipliant les phases de plateforme bien retorses ou les combats de boss millimétrés. Pourtant, si vous le souhaitez, un cheat code vous permet dès maintenant de relever un peu plus encore le niveau du jeu.

Comment ? En vous donnant accès plus rapidement au mode Âme d’Acier, que les joueurs du prédécesseur d’Hollow Knight Silksong connaissent déjà probablement. Normalement accessible une fois le jeu terminé une première fois, celui-ci vise à corser l’expérience en la rendant plus punitive que jamais. Dans ce mode de jeu, pas de réanimation possible. Toute mort est définitive et entraîne une réinitialisation du fichier de sauvegarde. Un sacré défi donc, auquel vous pouvez accéder sans finir le jeu grâce à la combinaison suivante :

Rendez-vous sur le menu principal d’Hollow Knight Silksong

Allez dans l’onglet « Extras »

Faites : Haut, Bas, Haut, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite

Une fois cela fait, vous devriez alors entendre un signal sonore accompagné d’un clignotement de l’écran pendant une fraction de seconde. C’est le signe que le cheat code a réussi. À partir de là, vous devriez ainsi pouvoir lancer Hollow Knight Silksong en mode Âme d’Acier, dont la description est la suivante : « PAS DE RÉANIMATION. LA MORT EST DÉFINITIVE ». De quoi donner le ton, n’est-ce pas ? Il ne nous reste maintenant plus qu’à souhaiter bonne chance à tous les valeureux chevaliers qui se lanceront dans cet énorme défi.