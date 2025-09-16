À l’instar du premier Hollow Knight, Silksong regorge de secrets destinés à rendre l’expérience de jeu plus facile pour les joueurs. L’une d’elles a été découverte, et vous devez absolument la connaître.

Si vous faites partie de ces valeureux aventuriers qui se sont déjà lancés dans Hollow Knight Silksong, alors vous serez probablement d’accord pour dire que oui, le jeu est difficile. Tellement qu’il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre bien longtemps avant que des premiers mods visant à réduire la difficulté ne voient le jour, ou encore que Team Cherry ne déploie un premier patch destiné à rééquilibrer l’ensemble. Toutefois, rien de tout cela ne remplacera cette nouvelle astuce découverte par les joueurs, qui pourrait bien vous sortir de nombreuses situations délicates.

Cette astuce d’Hollow Knight Silksong à connaître absolument

En effet, bientôt deux semaines après sa sortie, Hollow Knight Silksong commence peu à peu à nous livrer tous ses petits secrets, mis au jour par de talentueux joueurs ayant déjà réussi à atteindre le bout de l’aventure. C’est par exemple ce qui nous a permis de découvrir comment traverser la zone de Bilesac plus sereinement, mais aussi et surtout ce qui nous permet aujourd’hui de découvrir l’existence d’un item extrêmement utile permettant à Hornet de regénérer ses points de santé… à volonté. Oui, vous avez bien lu.

Car si Hollow Knight Silksong semble bien plus difficile que son prédécesseur, c’est notamment parce que la gestion de la santé a été plus ou moins revue par Team Cherry. Que ce soit les mobs ou les boss, tous infligent désormais beaucoup plus de dégâts au joueur, ce qui tend inévitablement à relever le niveau du jeu. Cependant, si vous parvenez à arriver au bout de la quête secondaire baptisée « L’assistant de l’alchimiste », vous pourrez alors mettre la main sur la Fiole de Plasmium, qui vous deviendra rapidement indispensable.

Et pour cause, grâce à elle, vous aurez notamment la possibilité d’accumuler des bonus de santé, que vous pourrez alors conserver jusqu’à ce qu’un ennemi vous touche ou que vous ne décidiez de vous reposer sur un banc. La vraie astuce derrière cet item, toutefois, va encore plus loin. Car si Team Cherry a évidemment imposé une certaine limite à son utilisation, il existe en réalité un beau moyen de la contourner. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit d’équiper l’emblème de l’architecte, qui vous permet de réapprovisionner tous vos outils sans passer par un banc.

Ce faisant, vous serez alors en mesure de recharger votre Fiole de Plasmium à volonté, et donc d’accumuler des bonus de santé au-delà de la limite initiale. Ce qui, comme le révèle WikiWitIT sur YouTube, finit alors par déclencher un effet secret inattendu : celui de rendre Hornet presque invincible en faisant en sorte que sa santé se régénère automatiquement au fil du temps. De quoi rendre Hollow Knight Silksong bien plus accessible donc, sans pour autant dénaturer l’expérience de jeu de quelque manière que ce soit.

Bien sûr, la difficulté reste cependant de parvenir à mettre la main sur les items en question, dont nous nous garderons de révéler l’emplacement exact dans cet article. Mais une fois cela fait, nul doute que les joueurs d’Hollow Knight Silksong pourront ensuite aborder leur aventure plus sereinement, un peu comme avaient pu le faire les joueurs d’Hollow Knight à l’époque grâce à l’astuce du Sang-de-ruche. Car oui, il s’avère que Team Cherry n’en est pas à son coup d’essai, et aime même beaucoup cacher de tels secrets dans ses jeux. Il ne reste plus qu’à les découvrir.

Source : WikiWitIT