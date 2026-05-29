Pendant six longues années, il aura été l’un des jeux les plus attendus par le public. Jusqu’au 4 septembre 2025, où il a finalement vu le jour avec éclat. Vous l’aurez compris : on parle bien évidemment d’Hollow Knight Silksong, illustre metroidvania signé Team Cherry qui, à l’instar de son prédécesseur, aura su marquer le genre de son empreinte. Et les choses ne sont pas finies puisque comme confirmé par le studio, un DLC est désormais en préparation. Mais avant cela, une autre surprise attend toutefois les fans.

Une version physique annoncée pour Hollow Knight Silksong

En effet, jusqu'à présent, Hollow Knight Silksong n’avait bénéficié que d’une sortie numérique sur les différents stores, où il est proposé au tarif exceptionnel de 19.99€. Ce qui est une très bonne chose pour les joueurs, même si les amateurs de physique et les collectionneurs étaient nombreux à regretter l’absence d’une version boîte pour le jeu de Team Cherry. Et alors que des rumeurs prétendaient qu’une version physique pourrait voir le jour début 2026, c’est finalement sans aucune nouvelle de celle-ci que nous étions jusqu'à hier.

Puis les choses se sont rapidement emballées. D’abord évoquée par billbil-kun sur Dealabs, la sortie physique d’Hollow Knight Silksong a finalement été officialisée par Fangamer Europe dans la foulée, qui en a lancé les précommandes en vue de sa sortie le 16 octobre 2026. Disponible sur PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch 2 (compatible Switch), celle-ci s’accompagne alors d’un manuel de 32 pages et d’une carte dépliante du royaume de Pharloom, au cœur de ce deuxième opus. Quant au prix, il s’élève à 45€ sur PS5 et Xbox ; puis 49€ sur Nintendo Switch 2.

Notons que l’édition Nintendo Switch 2 se veut particulièrement complète, puisqu’elle contient le jeu intégral sur une cartouche Nintendo Switch, avec la mise à niveau Switch 2 incluse. Ce qui explique l’absence d’une version Switch première du nom à proprement parler. Pour la bonne nouvelle, ajoutons également que si le futur DLC d’Hollow Knight Silksong, Sea of Sorrow, ne sera pas inclus sur la galette, il pourra en revanche être téléchargé gratuitement dès sa sortie. Une sortie qui, pour l’heure, reste datée pour 2026 sans plus de précision.

Le premier opus lui aussi concerné

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Les fans de l’œuvre de Team Cherry seront sans doute ravis d’apprendre qu’en parallèle, une réédition physique du premier Hollow Knight est également prévue à la même date, uniquement sur PS5 (39€), Nintendo Switch (35€) et Nintendo Switch 2 (45€). « Cette version intègre la dernière mise à jour parue en février 2026 » apprend-on alors pour l’occasion. En sachant qu’à l’instar d’Hollow Knight Silksong, celle-ci s'accompagnera elle aussi d’un manuel de 28 pages et d’une carte dépliante d’Hollownest.

Source : Fangamer Europe