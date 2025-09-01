Hollow Knight Silksong nous fait une ultime annonce avant sa sortie et c'est une excellente nouvelle qui va faire plaisir à tout le monde. Il est certain maintenant que le jeu sera un immense carton, plus aucun doute là dessus.

Après une attente qui aura pu sembler interminable pour beaucoup de fans, Hollow Knight Silksong arrive enfin ! Le jeu est attendu le 4 septembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 mais aussi toutes les consoles de la génération précédente. A noter également qu'il sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Tout le monde devrait pouvoir jouer à Silksong, d’autant plus que l’ultime annonce de la Team Cherry confirme bien que le jeu sera accessible au plus grand nombre.

Hollow Knight Silksong dévoile son prix, c'est une belle surprise

Hollow Knight Silksong était à l'origine prévu pour être un DLC du premier jeu avant que les choses ne dérapent. Visiblement très inspirés, les développeurs n’ont pas réussi à contenir leurs idées, transformant alors l’extension Silksong en un jeu encore plus grand et généreux qu’Hollow Knight. Se pose donc la question du prix. Avec l’augmentation des tarifs des jeux vidéo, peu importe leur catégorie, on était en droit de s’inquiéter concernant Hollow Knight Silksong. Pour rappel, le premier opus était vendu une vingtaine d’euros, mais c'était en 2017. La Team Cherry a finalement levé le voile sur le prix du jeu et ça va clairement plaire à tout le monde puisque Hollow Knight Silksong sera lui aussi à 20€.

Le studio prévoit déjà plein de choses pour la suite

Un prix des plus attractifs pour un jeu qui a pourtant une côte folle. Très clairement, Team Cherry fait du pied à ses fans. Avec un positionnement comme celui-ci et la hype complètement lunaire autour du jeu, il ne fait aucun doute qu’Hollow Knight Silksong va cartonner, et ce dès sa sortie. Il nous tarde maintenant de voir ce qu'il aura dans le ventre. À noter que le studio a de très grandes ambitions pour apporter du contenu après la sortie du jeu. On ne sait pas encore de quoi il s’agira ni si ce sera gratuit ou payant, mais Team Cherry a dévoilé il y a peu qu’ils avaient beaucoup d'idées à développer. DLC, contenus gratuits via de petites mises à jour… ce sera la surprise !

Pour rappel, il n’y aura visiblement pas de test d'Hollow Knight Silksong en avance, ni ici, ni ailleurs. Team Cherry a fait le jeu honorable de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité en faisant en sorte que tous les joueurs puissent y jouer en même temps. Dernière ligne droite !

source : Team Cherry