Disponible depuis le 4 septembre 2025 sur pratiquement toutes les plateformes actuelles, Hollow Knight Silksong a provoqué un véritable raz-de-marée le jour de sa sortie, fruit d'une insoutenable attente de six ans pour y jouer. Si beaucoup ont déjà retourné le titre de Team Cherry dans tous les sens, d'autres ont cependant été sérieusement refroidis en commençant l'aventure aux commandes d'Hornet. Le studio australien a ainsi annoncé qu'une première mise à jour arrivera prochainement pour améliorer leur expérience de jeu.

Une première mise à jour salutaire se profile sur Hollow Knight Silksong

Pour de nombreux joueurs, l'attente de six ans pour enfin jouer à Hollow Knight Silksong en valait largement la peine. Beaucoup saluent le travail de Team Cherry pour offrir une signe digne d'Hollow Knight, l'un des meilleurs metroidvania de ces dernières années. L'aventure en compagnie d'Hornet se montre cependant pour une bonne partie de la communauté nettement plus difficile que son aîné, voire même trop punitif dès le début du jeu.

Team Cherry a ainsi annoncé, notamment via la page Steam d'Hollow Knight Silksong, qu'une première mise à jour, version 1.0.28470, arrivera « vers le milieu de la semaine du 15 au 21 septembre 2025 », avec plusieurs ajustements et correctifs au programme. On retiendra notamment, en réponse aux retours d'une partie des joueurs, une « légère réduction de la difficulté » sur les boss du début du jeu, ainsi que sur les dégâts infligés par les creuseurs de sable. Par ailleurs, les récompenses du rosaire via les reliques, les cylindres de psaumes et les livraisons feront l'objet d'une légère augmentation.

Le reste de cette première mise à jour d'Hollow Knight Silksong viendra bien évidemment corriger divers bugs bloquants, qui s'appliqueront rétroactivement. Si vous êtes victime de l'un de ces bugs, il faudra donc attendre le déploiement du patch. À noter d'ailleurs qu'il est d'ores et déjà possible d'essayer cette nouvelle version du jeu en avance, mais exclusivement sur PC, en passant par la branche de beta publique dédiée via Steam ou GOG. Rendez-vous sur cette page pour savoir comment accéder en avant-première à cette mise à jour d'Hollow Knight Silksong.

© Team Cherry

Source : Steam