Depuis son annonce il y a six ans déjà, Hollow Knight Silksong fait rêver les fans et malheureusement ils n’ont que ça a se mettre sous la dent puisque le jeu ne s’est pas montré depuis un moment. À part de brève apparition lors des derniers Nintendo Direct par exemple, le jeu, aussi attendu puisse-t-il être, n’a pas donné signe de vie depuis un long moment. On attend encore une vraie démonstration, un vrai rendez-vous. Du coup, les fans s'accrochent à tout et à rien. Quelques screenshots par ici, des images inédites par là… il y a peu, c’est une mise à jour sur Steam qui a mis le feu aux poudres. Et si quelque chose était en train de se préparer ?

Enfin une annonce autour d'Hollow Knight Silksong ? Quand une mise à jour sème le doute...

Il suffit parfois d’un rien pour que les réseaux sociaux s’enflamment et c’est exactement ce qu’il s’est passé lorsque des petits malins ont découvert que le trailer d’Hollow Knight Silksong avait tout bonnement disparu. Ce n’est pas une manœuvre anodine puisque généralement, c’est effectué avant l'arrivée d'une nouvelle vidéo et donc d'une annonce. Et si Hollow Knight Silksong nous faisait une The Elder Scrolls 4 Remastered ? Une annonce « surprise », peut-être même un shadowdrop (un lancement surprise) ? C’est en tout cas ce qu’espéraient les fans, mais malheureusement non. Hollow Knight Silksong n’a rien prévu si l’on en croit l’un des développeurs qui est allé répondre en ce sens sur les réseaux sociaux. La disparition du trailer n’était qu’un vulgaire bug visiblement d’autant plus que ce dernier est revenu depuis.

Un faux espoir de plus pour les fans qui vont devoir attendre encore une fois. Hollow Knight Silksong commence sérieusement à avoir une pression monstrueuse sur les épaules tant il est désormais extrêmement attendu et sous le feu des projecteurs.

À l’heure où ses lignes sont écrites, Hollow Knight Silksong est attendu sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Sa présence sur Nintendo Switch 2 a également été confirmée lors du dernier direct de Nintendo. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été donnée, mais le studio ne cesse de nous confirmer qu’il devrait sortir cette année.