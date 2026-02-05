Après une année 2025 sous le signe du tant attendu Silksong, le Hollow Knight originel refait parler de lui avec une belle surprise à l'attention de millions de joueurs.

Quelques mois seulement après la sortie en fanfare sur la plupart des plateformes de Silksong, qui a encore permis au studio indépendant australien Team Cherry de briller dans le domaine du metroidvania, c'est à nouveau leur tout premier et emblématique titre, Hollow Knight, qui retourne sur le devant de la scène à l'occasion du premier Nintendo Direct de l'année 2026 dédié aux jeux.

Hollow Knight reprend sa quête sur un nouveau territoire

Neuf ans après sa sortie qui a mis une belle claque au petit monde des jeux indépendants et des metroidvania, Hollow Knight aura définitivement laissé une marque dans le paysage vidéoludique. Sa suite, Silksong, aura mis un temps insoutenable pour de nombreux fans avant d'enfin sortir en septembre dernier, et a encore fait forte impression, même si Hornet aura grandement calmé les ardeurs de plus d'un joueur n'étant pas prêt pour sa difficulté plus corsée.

Alors que Silksong a débarqué sur toutes les plateformes possibles, dont la Nintendo Switch 2, son grand-frère Hollow Knight se devait de lui emboîter le pas pour se remettre au goût du jour. Le Nintendo Partner Showcase d'aujourd'hui fut justement l'occasion de faire une annonce importante à ce sujet : l'annonce d'une version Nintendo Switch 2 du premier chef d'œuvre du studio australien Team Cherry.

La version Nintendo Switch 2 d'Hollow Knight lui permettra de se mettre visuellement au niveau de Silksong, en profitant des capacités techniques supérieures de la nouvelle console de Big N pour l'afficher sous ses plus beaux atours. Cerise (vous l'avez ?) sur le gâteau, la conférence de Nintendo a indiqué qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps pour ce portage, puisqu'il arrive aujourd'hui sous forme de shadowdrop, qui plus est dans une mise à niveau gratuite pour les détenteurs du jeu original sur Switch.

