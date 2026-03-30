Hollow Knight premier du nom reçoit une nouvelle mise à jour importante 9 ans après sa sortie pour corrige un problème très gênant et connu au sein de la communauté.

Hollow Knight Silksong est sorti et a forcément cartonné, mais son grand frère n'est pas endormi pour autant. Team Cherry vient en effet de mettre à jour le premier Hollow Knight près de 9 ans après sa sortie. Autre bonne nouvelle, le patch n'est pas là pour faire joli, il corrige carrément un bug gênant qui a causé la mort de très nombreux joueurs. Mieux vaut tard que jamais.

Hollow Knight corrige enfin ce défaut très gênant 9 ans après sa sortie

Si vous n'avez pas encore fait Hollow Knight, sachez que le jeu sera un micro poil plus facile avec cette nouvelle mise à jour. Le jeu corrige enfin l'un de ses derniers gros problèmes qui pouvait causer la mort intempestive des joueurs pour trois fois rien. Ça concerne la Radiance, le véritable boss de fin du jeu dont l'une des compétences pouvait faire des dégâts après avoir disparu.

Le boss a en effet la capacité de faire apparaître une boule de feu semblable à un soleil. Ce dernier fait de lourds dégâts si l'on entre en contact avec, mais un bug connu faisait que la hitbox des dégâts persistait encore un moment après sa disparition. Nombre de joueurs ont pris des coups venant de nulle part ou sont même morts en se cognant sur quelque chose d'invisible. Hollow Knight est assez difficile comme ça, il n'avait pas besoin d'en rajouter. Team Cherry met enfin son jeu à jour et corrige cette erreur en ajoutant par la même occasion plusieurs autres correctifs et même une localisation en chinois.

© Team Cherry

Notes de patch complètes sur consoles et PC

Ajout de la traduction en chinois traditionnel pour Hollow Knight

Correction du volume audio faible lors de la navigation dans l'inventaire.

Correction de l'alignement du texte pour éviter les chevauchements lorsqu'une grande touche carrée (maj/espace/etc) est assignée à une action.

Rectification de la suppression non intentionnelle des encoches de charmes dans des cas spécifiques.

Correction de la hitbox de l'attaque d'orbe de la Radiance, boss de fin de Hollow Knight. Elle pouvait persister légèrement plus longtemps que prévu si l'orbe disparaissait dans les airs.

Correction d'un bug où mes Mawlurks pouvaientt être repoussés par les Ballons infectés.

Rectification d'un bug où des Traîtres Mantis pouvant être blessés lorsqu'ils sont sous terre.

Correction des icônes de notification du Journal de Hollow Knight qui n'apparaissaient parfois pas, ou affichaient occasionnellement la mauvaise icône.

Diverses instances où la fenêtre contextuelle « Nouvelle entrée du Journal » ne s'affichait pas ont été corrigées.

Correction de cas mineurs où les kills pour les notes du Chasseur n'étaient pas comptabilisés comme prévu.

Une instance où la Carapace de Baldur persistait parfois plus longtemps que prévu a été corrigé.

Correction de l'audio des doubles dégâts (jouait précédemment le son des dégâts simples).

Correction de l'attaque en dash du Lourdaud qui ne parcourait parfois pas toute sa distance.

Diverses améliorations de performances.

Divers petits correctifs.

Source : Hollow Knight officiel via Steam