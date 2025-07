En attendant d’avoir de nouvelles informations sur Hollow Knight Silksong, Third Editions nous propose de replonger dans l’univers du metroidvania grâce à la sortie de son nouvel ouvrage.

Mais quand Team Cherry se décidera-t-il enfin à nous donner des nouvelles d’Hollow Knight Silksong ? C’est la grande question que des millions de joueurs se posent. Car si le titre a dernièrement eu droit à une (très) brève apparition lors du Xbox Games Showcase en plus d'avoir du mouvement du côté de sa page Steam, la communication le concernant, elle, reste au point mort. Heureusement, à défaut de pouvoir mettre les mains sur cette suite, les fans du metroidvania peuvent dès aujourd’hui se replonger dans l’univers du premier jeu.

Un livre Hollow Knight dévoilé chez Third Editions

En effet, parce que le shadowdropping n’est finalement pas que l’apanage des jeux vidéo, Third Editions a annoncé hier la sortie immédiate de son nouveau livre dédié au titre de Team Cherry : « Explorer Hollow Knight, le renouveau du metroidvania ». Écrit par David Torres, l’ouvrage propose alors aux lecteurs une analyse complète du jeu sur 232 pages, des mécanismes de son game design à sa direction artistique, en passant par sa mystérieuse mythologie. Le tout, bien sûr, avec de nombreuses anecdotes de développement pour agrémenter l’ensemble.

« Lorsque la petite équipe de Team Cherry se met en tête de donner vie au projet de ses rêves, ses membres ne se doutent pas un seul instant de la déflagration qu'ils s'apprêtent à causer. En ressuscitant avec panache le genre du metroidvania, Hollow Knight s’attire rapidement l'admiration d'une communauté grandissante, réunie autour d'un jeu où l'énigmatique côtoie le sublime. À travers un développement exigeant et saturé de doutes, le studio australien a peaufiné chacun des aspects de son œuvre, jusqu'au plus infime des détails. Grâce à ce travail d’orfèvre, cette ode à l'exploration bénéficie aujourd’hui d’une aura intemporelle ». Third Editions, à propos d'Hollow Knight

Vendu au tarif de 24.90€ au format papier, puis de 11.99€ au format eBook, l’ouvrage s’impose ainsi d’ores et déjà assurément comme une référence ultime à posséder dans sa bibliothèque pour tous les fans d’Hollow Knight. Il se murmure d’ailleurs que Third Editions a un étrange pouvoir : celui de réussir à déclencher de nouvelles annonces chez les studios lorsqu’ils dévoilent leurs nouveaux livres… Cela veut-il dire qu’une prise de parole est imminente à propos d’Hollow Knight Silksong ? On croise évidemment les doigts.