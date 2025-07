Toujours pas de date de sortie pour Hollow Knight: Silksong, mais les fans peuvent au moins se consoler avec une nouvelle réjouissante : Good Smile relance la production des célèbres Nendoroids inspirés de l’univers du jeu. Les figurines du Chevalier et de Hornet sont à nouveau disponibles en précommande, et cette fois, elles reviennent avec un petit bonus qui ne devrait pas passer inaperçu.

Un retour très attendu pour deux figurines cultes Hollow Knight

Les deux Nendoroids Hollow Knight n’étaient plus disponibles depuis des années. Très prisées dès leur première sortie, elles étaient rapidement devenues des objets rares, voire introuvables. Avec la hype toujours vivace autour de Silksong, Good Smile a décidé de les remettre en circulation. Une initiative qui arrive à point nommé !

Les fans pourront donc à nouveau mettre la main sur le Chevalier (muni de son aiguillon, d’un effet d’attaque et d’un mini-compagnon Knightling), ainsi que sur Hornet, l’héroïne du prochain jeu, accompagnée de son arme emblématique et d’un petit Cogfly posé sur un socle transparent.





Un socle exclusif lié à Silksong

Pour cette nouvelle édition, un socle circulaire estampillé Hollow Knight Silksong a été ajouté. Cela permet d’exposer les figurines dans un décor plus thématique. Ce détail inédit pourrait même convaincre certains collectionneurs de racheter les Nendoroids malgré une première acquisition. Un clin d’œil malin à la suite tant attendue, qui continue de faire monter la pression.

Bien sûr, la communauté Hollow Knight n’a pas tardé à faire le lien entre cette réédition et l’éventuelle arrivée de Silksong. Certains fans y voient un signe encourageant : la production des figurines, prévue pour début 2026, pourrait coïncider avec la sortie du jeu. D’autres évoquent même une livraison dès septembre 2025 pour certains exemplaires, ce qui ravive l’idée d’une sortie imminente.

Le retour de ces deux figurines emblématiques est aussi une façon de maintenir l’intérêt autour de la licence. Et cela fonctionne : les précommandes sont déjà ouvertes. Et les discussions en ligne s’emballent, et chaque petit indice alimente un peu plus la légende Hollow Knight Silksong.

Source : Good Smile