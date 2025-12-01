Après Silksong, vous n'avez qu'une hâte : retourner dans cet univers unique avec un Hollow Knight 3 ? On a malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous.

En 2017, le petit studio australien indépendant Team Cherry provoquait un séisme avec Hollow Knight, considéré comme l'un des meilleurs metroidvania de tous les temps. Ce qui a généré une attente gargantuesque pour ce qui devait être un DLC avant d'être un nouveau jeu à part entière : Silksong. Celui-ci est enfin sorti en septembre dernier, sept ans après son annonce. Dans le cadre d'une interview avec Jason Schreier pour Bloomberg, son studio a donc partagé ses plans pour l'avenir, et si celui-ci inclut ou non un potentiel Hollow Knight 3.

Un Hollow Knight 3 déjà dans la carapace après Silksong ?

Environ trois mois après la sortie de Silksong, Jason Schreier a donc pu interviewer Team Cherry pour voir si le studio prévoirait déjà de retourner dans son univers unique avec un Hollow Knight 3. À noter toutefois que les aventures d'Hornet doivent a priori encore accueillir un DLC à venir à une date encore indéterminée. Une fois celui-ci sorti, qu'attendre donc de la part du talentueux petit studio australien ?

Ari Gibson, co-fondateur de Team Cherry, a confirmé qu'ils ont « d'autres jeux en tête », mais qu'ils veulent aussi « explorer d'autres univers. On ne veut pas être les gens qui travaillent exclusivement sur Hollow Knight ». Dans l'idéal, le studio souhaiterait ainsi pour son prochain projet essayer quelque chose de nouveau, ce qui pourrait donc exclure l'existence d'un Hollow Knight 3.

Gibson a également soulevé une autre inquiétude pour l'avenir du studio. « Notre plus gros souci pour la suite, et ce n'est pas une blague, c'est la mort. Elle n'est pas si lointaine quand vous passez sept ans sur un seul projet, et que vous en ajoutez potentiellement deux ». Team Cherry entend en tout cas toujours proposer « des expériences impliquant d'explorer des mondes vastes et affronter des boss géants », mais peut-être pas nécessairement sous la forme d'un Hollow Knight 3. Il a ceci dit confié qu'il serait « intéressant d'explorer les mêmes choses qui nous fascinent, mais dans un genre ou un thème légèrement différent, et voir comment cela affecte les histoires qu'on s'imagine ».

Quoi qu'il en soit, il faudra probablement attendre quatre à cinq ans après la sortie du DLC de Silksong à venir pour voir ce que Team Cherry prévoit pour la suite de son périple.

Source : Bloomberg