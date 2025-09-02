Après six ans d'attente insoutenable pour de nombreux joueurs, Hollow Knight Silksong a enfin annoncé à l'occasion de la Gamescom 2025 ce qu'ils voulaient connaître : une date de sortie, fixée au 4 septembre 2025, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, le Game Pass, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Comble du bonheur, il sera tarifé au prix très aguicheur de 20 euros, comme l'a officiellement annoncé Team Cherry hier. Aujourd'hui, le petit studio australien ajoutait une nouvelle précision importante pour une bonne partie de sa communauté.

Un autre beau geste de la part des développeurs d'Hollow Knight Silksong

Septembre 2025 est probablement l'un des mois les plus denses en termes de sorties jeux vidéo de l'année, avec énormément de titres à surveiller. Rien que le 4 septembre, on compte en effet pas moins de neuf sorties, dont Hell is Us, le premier DLC majeur d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, et bien évidemment Hollow Knight Silksong, pour beaucoup considéré comme LA sortie du mois, voire de l'année.

La suite tant attendue d'Hollow Knight arrivera quoi qu'il en soit sur un grand nombre de plateformes, et même sur la précédente génération de consoles. À ce propos, le studio australien Team Cherry a annoncé aujourd'hui sur Kickstarter une très belle nouvelle à destination des joueurs Switch désireux de se lancer sur Hollow Knight Silksong. Suivant la tendance d'autres titres, celui centré sur Hornet disposera ainsi d'un pack de mise à niveau de la première itération de la console de Nintendo vers la Switch 2, et ce gratuitement.

Il sera donc possible, pour celles et ceux ne disposant pas encore d'une Switch 2, de commencer Hollow Knight Silksong sur sa grande sœur, puis opérer la transition sans bourse délier sur la nouvelle mouture plus récente de la console hybride de Nintendo. Quoi qu'il en soit, plus que deux petits jours nous séparent du début de l'aventure tant attendue d'Hornet, avec un programme très chargé, comptant notamment plus de 150 nouveaux ennemis dans un tout nouveau et vaste univers à explorer, le tout avec un gameplay plus dynamique et virevoltant que jamais.

Source : Kickstarter