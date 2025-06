C'est avec le temps qu'on se rend compte du statut culte d'une œuvre. Dans l'univers du manga, il y a des titres véritablement incontournables, dont le nom résonne encore à travers les époques. Aux côtés de noms comme Berserk, Dragon Ball ou encore One Piece, on ne peut pas oublier Hokuto no Ken (ou « Ken, le Survivant » comme on l'appelait chez nous). Régulièrement revenu sur les écrans depuis ses débuts dans les années 1980, il s'était malgré tout fait plus discret ces dernières années. Mais tout cela est sur le point de changer !

Ken le Surivant s'apprête à frapper fort

Vous ne le savez pas encore, mais Ken le Survivant est loin d'être mort ! Le manga culte de 1983, réputé pour sa violence, est loin d'avoir disparu. En France, nous l'avions découvert grâce à l'incontournable Club Dorothée qui avait diffusé le premier anime tiré de l'œuvre de Buronson et Tetsuo Hara. Cependant, les séries qui avaient suivi n'avaient pas eu la même portée dans l'hexagone, jusqu'à maintenant du moins.

De fait, le combattant légendaire est sur le point de faire son grand retour à l'écran. Un nouvel anime a été annoncé en 2023 par Warner Bros Japan. Depuis, le silence était roi autour de cette nouvelle adaptation intitulée Fist of the North Star: Hokuto no Ken. Mais les choses s'accélèrent enfin ! Le site web officiel de l'anime dévoile enfin une fenêtre de diffusion prévue pour 2026, accompagnée d'un premier visuel.

Ce n'est pas tout ! Nous allons très bientôt en apprendre davantage autour de ce projet. De fait, la nouvelle série Ken le Survivant sera présentée à durant la convention Anime Expo, qui se tiendra à Los Angeles du 3 au 6 juillet 2025. À cette occasion, les premiers noms du casting vocal seront révélés, ainsi que la première bande-annonce. Tenez-vous prêt, car ça promet de frapper un grand coup.

© Warner Bros. Japan.