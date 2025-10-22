Warner Bros Discovery est en pleine mutation. Une réorganisation est lancée et devrait s'acter définitivement d’ici mi-mai 2026 et tout le monde a les yeux rivés sur l’affaire. L’odeur de la division a même attiré un bon nombre de grands acteurs de l’industrie prêts à débourser pour avoir une part du gâteau. Si jusqu’à présent il y avait beaucoup de spéculations, un communiqué de Warner Games vient de tout confirmer et le ton inquiète. Il se pourrait que l’on assiste à un énorme bouleversement dans les prochains mois ou années, qui pourrait même aller jusqu’à ébranler certains projets, comme Hogwarts Legacy 2, ou les plans chez DC.

Warner Bros se divise et attise les convoitises

Il y a quelques temps, des rumeurs suggéraient que PlayStation commençait à s'intéresser à certaines branches de Warner tandis que d’autres mentionnaient des géants comme Netflix. Le communiqué partagé aujourd’hui ne donne pas de nom, mais confirme bien que toutes les opportunités sont examinées et ce, peu importe les branches, ce qui inclut donc la section jeux vidéo avec des licences comme Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ou encore Batman. Si la décision de division ne date pas d’hier, ce qui est nouveau, c’est qu’il a été décidé de lancer « des examens complets des alternatives stratégiques afin de débloquer toute la valeur des actifs de la société ». David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, affirme que cette décision fait suite à « l'intérêt d’autres acteurs du marché ».

Toujours selon le PDG, « cette décision souligne l’engagement du conseil d'administration à examiner toutes les opportunités pour déterminer la meilleure valeur pour nos actionnaires. […] Nous continuons de croire que notre plan de séparation donnera naissance à deux sociétés médiatiques de premier plan, capables de créer une valeur convaincante. Cela dit, nous sommes déterminés à prendre les mesures nécessaires pour étendre notre champ d’action dans le meilleur intérêt des actionnaires. »

Tout est concerné, les films comme les jeux à l'instar d'Hogwarts Legacy 2

Comme le précise le communiqué, aucune date ni aucun deal n’est arrêté pour le moment. Les différentes branches de Warner se divisent, intéressent beaucoup et toutes les opportunités sont actuellement examinées. On ne sait donc pas ce qu’il peut se passer, mais Warner Bros est bel et bien à un tournant de son histoire. Un virage qui pourrait avoir un impact sur beaucoup de ses branches puisqu’en cas de rachat, les droits et les licences vont devoir déménager et on le sait, ce genre de mouvement dans l'industrie ne se fait jamais sans heurts. Changement de stratégie, annulation, licenciements...

Warner possède énormément de franchises dont Harry Potter, et donc Hogwarts Legacy. Mais aussi DC avec toute sa horde de super-héros, Game of Thrones également ou encore Mortal Kombat. Beaucoup de projets sont également en cours, notamment une série Harry Potter, un film Mortal Kombat, pléthore de films et de jeux chez DC et bien entendu Hogwarts Legacy 2 qui est censé faire suite à l’un des plus gros succès jeux vidéo de Warner depuis un moment. Les inquiétudes sont légitimes, mais seul le temps nous dira ce qu’il adviendra de tout ça. Une affaire à surveiller de près.

source : Warner Bros Games