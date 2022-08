Les configurations PC pour les AAA sont toujours un casse tête et il est toujours bon de savoir si votre configuration est suffisante. Voilà ce qu'il faut pour Hogwarts Legacy

Votre configuration pourra t-elle tenir le choc ? À cette question fatidique, des heureux et des malheureux. De quelle catégorie êtes vous pour Hogwarts Legacy ? Reponse.

Une configuration magique pour Hogwarts Legacy.

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Système d'exploitation : Windows 10

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

DirectX : Version 12

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

Système d'exploitation : Windows 10

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 85 Go d'espace disponible

Il faudra donc une grosse carte GTX 1080 ti pour profiter au mieux de Hogwarts Legacy. À relativiser car cette carte a tout de même plusieurs années et une RTX 2070 ou une RTX 3060 fera largement l'affaire. Par contre pas de processeur i7 au programme. La majorité des utilisateurs devraient pouvoir s'en sortir sans trop se faire de soucis et surtout sans trop faire de concessions.

Pour mémoire, Hogwarts Legacy est prévu pour le 23 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il devrait vous permettre de créer votre propre sorcier et vivre votre scolarité à Poudlard. Bref, le rêve de n'importe quel fan d'Harry Potter. Par contre comme le jeu se déroule bien avant, nulle question de croiser le sorcier à lunettes. L'opportunité pour les développeurs pour montrer du contenu tout à fait unique.