Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard reprend sa communication après la longue présentation de mars dernier. Cette fois-ci, le jeu dans l'univers d'Harry Potter vantes les mérites de la version PS5 en vidéo.

Une expérience next-gen sur PS5 pour Hogwarts Legacy

Outre les graphismes 4K qui seront communs à toutes les plateformes, la version PS5 d'Hogwarts Legacy se différenciera de ses homologues de par sa manette DualSense.

Les équipes d'Avalanche Software se serviront de l'éclairage LED, tout autour du touchpad, pour afficher des couleurs en fonction des sorts lancés ou reçus, mais également suivant la maison à laquelle le joueur appartient. Il y en a pour rappel quatre : Serdaigle (bleu et bronze), Serpentard (vert et argent), Poufsouffle (jaune et noir) et Gryffondor (écarlate et or). C'est l'utilisation la plus basique.

L'immersion va en revanche monter d'un cran au moment de réaliser différentes actions. Chaque lancer de sort, de sortie à dos d'hippogriffe ou de balade en wagons auront des vibrations précises et surtout localisées, en étant par exemple concentrées sur la poignée droite.

Les différents sortilèges vous conféreront des sensations uniques grâce au retour haptique, qui constitue un lien direct entre la manette DualSense et votre baguette. Ces effets concerneront uniquement le côté droit de la manette. La DualSense deviendra ainsi une véritable extension de votre baguette dans le jeu. Lorsque vous parerez un sortilège avec Protego, vous ressentirez le crépitement de la magie absorbée par le charme du Bouclier.

Modes graphiques et chargements

En termes d'apports de la nouvelle génération, Hogwarts Legacy aura des chargements ultra rapides et une prise en charge de l'audio 3D sur PS5.

La technologie audio 3D Tempest de la PS5 vous donnera l’impression d’évoluer en plein cœur du monde des sorciers. Grâce au crépitement des flammes lorsque vous lancez Incendio, au bouillonnement des potions dans les chaudrons et aux paysages sonores uniques des différents environnements, vous aurez véritablement l’impression d’y être. Et si vous jouez sans casque, vous profiterez de sons immersifs supplémentaires grâce au haut-parleur de la manette DualSense. Vous entendrez notamment le battement des ailes d’un hippogriffe, ou encore les différents effets des sortilèges que vous lancerez.

Enfin, et ce sera valable au moins pour la Xbox Series X, il y aura deux modes graphiques « Fidélité » et « Performance ».