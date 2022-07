En ce 28 juillet 2022, la date de sortie d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est toujours inconnue. On aurait cependant un indice intéressant.

Hogwarts Legacy disponible quelques jours avant Noël ?

Faute de date officielle, les internautes jouent les détectives en scrutant le moindre indice qui pourrait les aider. Comme repéré sur Reddit et par nos confrères de VGC, Amazon UK liste l'artbook d'Hogwarts Legacy pour le 6 décembre 2022. Bien que ce ne soit pas une confirmation de la date de sortie du jeu Harry Potter, certains veulent y croire.

Un autre titre Warner Bros. Games attendu, Gotham Knights, va lui aussi avoir son propre artbook. Et dès le jour de sa sortie, soit le 25 octobre prochain. Voilà pourquoi certains considèrent que la découverte sur le livre Hogwarts Legacy pourrait être crédible. Il faut néanmoins rappeler qu'un tel scénario s'est déjà produit mais avec une autre date : le 6 septembre. Le titre était-il prévu pour débarquer à la rentrée ou est-ce qu'il n'y avait en définitive aucun lien entre les deux produits ? Mystère...

En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, le soft devrait régaler les fans avec une version PS5 hautement immersive. Si on ne sait pas jusqu'où iront les références à l'œuvre de J. K. Rowling, on sait par contre que ce sera une aventure solo. Il y aura bien des DLC avec des cosmétiques, un accès anticipé de 72 heures ou même des items, mais aucune microtransaction qui cacherait un grind abusif. Oui, La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, nous te visons, toi et ton procédé pour débloquer une cinématique supplémentaire...

Hogwarts Legacy sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.