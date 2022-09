Le State of Play de septembre 2022 a mis à l’honneur les productions japonaises, mais pas que. Warner Bros. a passé une tête pour continuer sa campagne de séduction autour de Hogwarts Legacy. Le jeu Harry Potter s’est montré d’un nouveau trailer qui tend une nouvelle fois vers l’horreur.

Hogwarts Legacy se la joue horreur dans son dernier trailer

Hogwarts Legacy continue de se dévoiler avec une nouvelle bande-annonce. Tout comme celle de la Gamescom 2022 axée sur la magie noire, celle du State of Play adopte un ton bien plus sombre qu’à l’accoutumée. Entre des mannequins vivants, des araignées géantes ou encore un sous-sol qui donne la chair de poule, le trailer aurait presque des airs de jeux d’horreur.

Cette nouvelle présentation a également l’occasion de confirmer que les joueurs PS5 et PS4 auront bien du contenu supplémentaire et exclusif. Une quête sera disponible rien que pour eux « La boutique du Pré-au-Lard hantée ». D'un coup, on comprend mieux le ton du trailer qui l'illustre. Elle comprendra notamment des donjons inédits, un ensemble d’objets cosmétiques et une boutique in-game du Pré-au-Lard. Et c'est bien cette quête particulière Rappelons que Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Le jeu Harry Potter arrivera plus tard sur Nintendo Switch.