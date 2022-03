Après son report, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le jeu new-gen Harry Potter, va briser son long silence et peut-être dissiper les rumeurs entourant sa date de sortie. Pour cela, Warner Bros. Interactive Entertainment s'associe avec Sony Interactive Entertainment pour un State of Play inédit. Il aura lieu cette semaine.

Une longue présentation avec du gameplay

Le titre d'Avalanche Software a "snobé" le dernier événement PlayStation mais nous avons l'explication. En effet, le studio a préféré tirer toute la couverture vers eux. Et c'est donc pour cela qu'il y aura un State of Play Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ce jeudi 17 mars 2022 à 22h00.

Et pour ce retour, pas question de faire les choses à moitié. Ce livestream pré-enregistré sera d'une durée de 20 minutes, dont 14 réservées à du gameplay PS5.

Depuis l’annonce de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, la bande-annonce a été visionnée plus de 28 millions de fois sur la chaîne YouTube de PlayStation. Nous vous avions promis de vous en dévoiler davantage cette année, et nous sommes enfin prêts à tenir notre promesse. La présentation durera environ 20 minutes, dont 14 seront consacrées au gameplay du jeu capturé sur PS5, et laissera la parole à quelques membres de l’équipe d’Avalanche Software qui travaillent à donner vie au monde des sorciers.

Hogwarts Legacy : des sorciers mais pas de Potter

Dans cet action-RPG d'aventure, on pourra se prendre pour Harry Potter en vivant sa propre histoire, plutôt que de retracer les événements des films. Toutefois, cela n'empêchera pas de fouler le sol de décors familiers.

Comme le jeune Potter, on croisera des animaux fantastiques et le personnage sera modulable grâce à l'amélioration des talents. De quoi préparer des potions et sorts plus efficaces. Voici un avant-goût du synopsis :