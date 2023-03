Si vous n’aviez pas touché à Hogwarts Legacy depuis quelques jours, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC, sachez que le jeu a récemment reçu une importante mise à jour visant à corriger ses plantages les plus graves, mais aussi les plus courants. Comme quoi, la magie ne fait pas tout.

Warner et Avalanche ne lâchent pas leur poulain et le peaufine tout en essayant d’avancer sur le développement des versions PS4, Xbox One et Switch d' Hogwarts Legacy. Si le jeu sort cet été sur la petite console de Nintendo, il a en revanche pris de nouveau du retard sur PS4 et Xbox One.

Une liste de correctifs qui donne le vertige

En attendant donc, les développeurs en profitent pour corriger les moutures PS5, Xbox Series et PC. Disponible depuis le 8 mars dernier, cet important patch d’Hogwarts Legacy, à destination des consoles et PC, fixe une bonne fois pour toutes une très longue liste de bugs et de crash pouvant occasionner des messages d'erreurs voire même des problèmes de progression. Et lorsqu'on voit la liste des correctifs, on se dit qu'il devait y avoir pas mal de perturbations à Poudlard. Vous retrouverez l'intégralité des deux grosse notes de patch. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur certains bugs rencontrés en cours de jeu, vous pouvez renseigner le code erreur à cette adresse.

Hogwarts Legacy notes de patch du 8/03/2023 sur PS5, Xbox Series

Note des développeurs : Ce patch corrige les problèmes de performance et de la stabilité globale du gameplay, et ajoute des améliorations de la connexion en ligne d'Hogwarts Legacy

Correction de bugs :

Général En ligne Amélioration de l'enregistrement du compte réseau du joueur et du suivi. Correction des bugs liés au contenu téléchargeable pendant l'utilisation des menus de pause et d'équipement. Correction d'un problème d'inventaire avec les montures volantes des contenus téléchargeables qui pouvaient disparaitre pendant une mission. Gameplay Missions Correction d'un bug de blocage lors du déverrouillage de la cage du campement de bandits avant le début de la mission. Résout le bug suivant : HL-437 Correction de l'impossibilité de terminer une quête lors d'une conversation spécifique avec Madame Kogawa absente de son bureau. Résout le bug suivant : HL-1173 Correction du bug de l'avatar coincé entre le baril et le fourneau en sautant ou en ouvrant la roue des objets. Correction d'une collision de duplication à côté de l'une des entrées du magasin. Correction d'un bug où les points de passage apparaissaient en l'air au lieu d'être au sol à Pré-au-Lard. Correction du problème de marqueur d'objectifs qui n'apparaissait pas correctement au-dessus du professeur Fig après un temps d'attente. Correction de la notification de sortie manquante sur certaines portes de Poudlard. Correction du problème de l'ouverture de coffres de papillons autres que ceux prévus pour une quête ne comptant pas pour la progression dans la mission. Résout le bug suivant : HL-5620 Correction des papillons n'apparaissant pas dans la zone spécifiée permettant de faire avancer à nouveau la mission. Résout le bug suivant : HL-4807 Correction d'un problème de fusion de progression de mission. Correction d'un bug de stabilité concernant les cuillères de la salle du cours de Potions. Correction de la présence d'étoiles lors de la mise au point du télescope en cours d'astronomie sur les configurations les plus basses. Résout le bug suivant :HL-3032 Correction des problèmes de luminosité et d'apparition des étoiles lors des mini-jeux d'astronomie. Correction des problèmes d'affichage de bouclier au cours des missions de Joutes magiques. Vol sur balai Correction du risque de se retrouver bloqué lorsque le joueur enfourche un balai tout en étant sur une statue ou en la faisant pivoter. Correction du problème empêchant d'atterrir sur le viaduc. Correction de la rupture du maillage lorsque l'avatar monte sur un balai après s'être téléporté dans une zone ouverte. Correction du flash et de l'obturation lors de l'utilisation d'un balai. Événements du monde Correction du problème des wagons qui se percutaient pendant que l'avatar les bloquait. Correction du problème de réapparition occasionnelle dupliquée de l'Homme-Orchestre à Pré-au-Lard. Personnages Correction des chevelures manquantes sur certains personnages. Effets visuels Correction des paramètres de vitesse des balais. Correction des problèmes d'affichage de bouclier ennemi au cours des missions de Joutes magiques. Correction des problèmes de disparition des boucliers ennemis après plusieurs coups. Correction des problèmes de visibilité des constellations au niveau de la table d'astronomie. Correction des problèmes de persistance des effets visuels des attaques de foudre des mages noirs escrocs. Audio Correction du problème d'audio de la cascade à flanc de falaise en fonction de la proximité des avatars. Mise à jour des dernières banques de sons audio. IU Mise à jour des traductions. Correction des visages des avatars féminins qui différaient en jeu de la version présentée en aperçu durant la création de personnage. Résout le bug suivant : HL-543 Correction de la transition entre la fenêtre d'achat de l'interface utilisateur et la conversation forcée avec les marchands. Correction sur la carte de l'affichage du mauvais chemin vers la salle de la carte. Correction des dégâts affichés lorsqu'un ennemi est touché par une transformation et un lancer de magie ancienne. Résout le bug suivant :HL-4810 Amélioration du suivi de la Salle sur Demande. Cinématiques Mise à jour des animations faciales. Correction des problèmes de PNJ courant sur place durant la Coupe des Quatre Maisons. Correction des problèmes de textures floues et de changements de niveaux de détails soudains. Correction des robes d'Avatar apparaissant avant que le professeur Fig ne les fasse apparaître avant la cérémonie de la Répartition. Ray Tracing Amélioration de la stabilité et des performances lors des longues sessions de jeu. Amélioration des performances visuelles lors de l'utilisation de la technologie Ray Tracing. Amélioration des performances par regroupement et mise en cache des tampons du Ray Tracing Suppression des volumes de brouillard pour une meilleur performance de hiérarchie des volumes. Sauvegarde de la partie Correction de l'impossibilité de parler aux marchands lors des sauvegardes séquentielles après que le problème a fait l'objet d'un correctif. Résout les bugs suivants :HL-412, HL-494, HL-590, HL-5260 Correction du flot entrant et sortant après avoir obtenu le manuel des Bombabouses et chargé une sauvegarde manuelle. Correction d'un problème d'écran de chargement infini lié à la fermeture du titre et au chargement d'une sauvegarde automatique à la fin des crédits. Correction du problème de sauvegarde des options de ton de voix de l'avatar. Performance et stabilité d'Hogwarts Legacy Correction des problèmes de flot à travers Poudlard. Correction de plantage survenant lorsque le joueur voit la salle commune. Correction d'un plantage avec le maillage squelettique. Correction d'un plantage avec des impacts de déviation. Correction d'un plantage lors de la lecture de fichiers de dictionnaire. Correction d'un problème de performance survenant lors de l'utilisation du coup final d’écrasement sur une Piégeuse épineuse en hauteur dans la zone de la porte runique. Amélioration des performances de rendu des objets translucides. Correction d'un plantage lors d'un graphique d’histoire. Correction du flot de plantes dans la salle commune de Serpentard. Corrections de plusieurs fuites de mémoire. Correction d'un plantage avec l'état de l'icône de la carte. Correction d'un plantage avec une interface utilisateur invalide. Correction du flot sortant de la Grande Salle lors des parcours à travers Poudlard. Correction d'un plantage lors des vérifications d'occlusion audio autour du joueur. Correction d'un plantage lors de l'utilisation de tonneaux explosifs. Correction d'un plantage lors de l'utilisation du sortilège Incendio. Correction d'un plantage lié à l'utilisation des sorts Accio, Confringo, et Stupéfix. Correction d'un plantage lors de la mise à jour des éléments d'équipement. Correction d'un plantage récursif avec les boucliers de Solomon. Correction d'un plantage avec les zones de montage. Correction d'un plantage pendant la durée de vie des mauvais sorts du combat. Correction d'un plantage lors des courses sur balai Correction de la sélection de l'occlusion lors de l'ouverture et la fermeture des portes Correction du problème de sélection d'occlusion. Correction d'un plantage qui se produisait lors d'un déplacement vers la salle de classe du professeur Fig. Correction des plantages liés à Niagara et aux VFX liés à la destruction. Correction d'un plantage avec des dégâts au fil du temps qui ne s'enregistraient pas correctement. Correction d'un plantage au cours duquel la génération d'acteur n'était pas sauvegardée correctement. Correction d'un plantage au cours duquel la génération d'acteurs s'effectuait correctement. Correction d'un plantage pendant la création de personnages. Résout le bug suivant : HL-232 Correction de l'instanciation de l'animation d'optimisation. Correction d'un plantage avec les escaliers flottants. Correction d'un plantage avec les VFX après de longues parties. Correction d'un plantage lié à des transformations dans le Monde externe. Correction d'un plantage en lien avec l'état dun objet. Correction d'un plantage en lien avec les parades au combat. Correction d'un plantage lié à des effets visuels de zone d'effet. Correction d'un plantage avec les astuces. Correction d'un plantage concernant les succès avec l'utilisation d'un identifiant utilisateur en ligne invalide. Correction de plantage qui se produisait lors d'une discussion avec Rackham. Correction d'un plantage se produisant lors de l'utilisation de Wingardium Leviosa. Correction des baisses de performances rencontrées pendant la durée du jeu. Correction de la baisse des performances dans la salle de classe de Divination. Divers Mise à jour de la partie "Remerciements tout particuliers" du générique ainsi que du texte légal. PS5 Gameplay Personnages Correction des problèmes d'animation synchronisée des lèvres du personnage en mode "Audio original". Cinématiques Correction des problèmes de dialogue rencontrés dans les versions des autres langues en mode "Audio original". Manettes Amélioration des effets lumineux. Activités et Aide au jeu Amélioration des performances et de l'utilisation de la mémoire liées aux activités. Mise à jour des astuces et des vidéos de l'Aide au jeu. Xbox Series X Cinématiques Correction des scintillements noirs observés sur les visages des personnages. Correction de problèmes graphiques au niveau de la tête du professeur Fig lorsqu'il ouvre la porte pour la première fois. Le bug signalé suivant est ainsi résolu : HL-29. Correction des scintillements des ombres dans les tasses de thé. Performance et stabilité d'Hogwarts Legacy Amélioration des performances de nombre d'images par seconde lors de l'abandon du menu contextuel. Amélioration du mode Fidélité pour une expérience fluide en 30 images par seconde.



Hogwarts Legacy notes de patch du 8/03/2023 sur PC

Note des développeurs - Ce patch corrige des problèmes de performance et de la stabilité globale du gameplay, et ajoute des améliorations de la connexion en ligne d'Hogwarts Legacy.

Corrections de bugs :