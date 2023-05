Hogwarts Legacy est enfin disponible sur PS4 et Xbox One, l’occasion pour les joueurs de découvrir ce que vaut le jeu sur old gen.

C’est LE phénomène de ce début d’année 2023, Hogwarts Legacy est un véritable carton sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu Harry Potter compte également conquérir la PS4 et la Xbox One et arrivera prochainement sur Nintendo Switch. Mais lors de son annonce, notamment lorsque les configurations PC sont tombées, les joueurs ont commencé à avoir quelques sueurs froides. Comment un jeu aussi gourmand pourrait tourner sur consoles old gen et Nintendo Switch ?

Hogwarts Legacy aussi fort sur PS5 et One que sur PS5 et Xbox Series ?

Et bien désormais, c’est acté, sur PS4 et Xbox One, le jeu s’en sort très bien. On avait pu le voir récemment dans une petite vidéo de gameplay, sur PS4 le jeu tourne comme un charme et c’est d’ailleurs la même chose sur Xbox One.

Mais mieux encore, lorsque l’on compare la version PS4 (fat et Pro) à la version PS5, on s'en rend carrément compte que les différentes moutures en ont toutes sous le coude. C’est en tout cas ce que nous prouve la chaîne Youtube ElAnalistaDeBits qui a décidé de comparer chaque version du jeu. Résultat, on apprend que la PS4 (fat) tient parfaitement la cadence et s’avère être plus que correcte que ce soit lors des combats, des cinématiques, à l’extérieur ou entre les murs de Poudlard. Même chose sur PS4 Pro d’ailleurs avec quelques améliorations au passage. Ça fonctionne du tonnerre. On ne retiendra qu’une seule chose négative, des temps de chargement longuets sur PS4 lors des déplacements rapides, qui ne le sont plus trop finalement.

Ca annonce du bon pour la Switch

Hogwarts Legacy sur PS4, est donc très solide. La version Xbox One n’est pas en reste d’ailleurs et propose une expérience similaire. Bien évidemment, la Xbox One X s'en sort un poil mieux que sa grande sœur la One (fat). On notera aussi quelques différences de finesse entre la version Xbox Series S et la Series X, mais rien de mirobolant pour autant. Non, ici encore Hogwarts Legacy offre des expériences plutôt solide, peu importe la plateforme.

Du coup, il se pourrait bien que la mouture Nintendo Switch, à venir cet été, puisse créer la surprise. On attendra de voir avant de vendre la peau de l’ours, mais Avalanche pourrait bien faire des étincelles. Et sans baguette magique pour le coup. Hogwarts Legacy est attendu sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023. Pour l'heure, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.