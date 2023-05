Même si la folie Hogwarts Legacy est retombée au fil des mois il faut bien admettre que le jeu fut un énorme carton avec pas moins de 15 millions de ventes en mai 2023 avec un chiffre d'affaire gargantuesque de 1 milliard de dollars. Et en cette fin mai 2023 (à l'écriture de cette news) il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs qui n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur des objets cosmétiques exclusifs.

Hogwarts Legacy : un DLC gratuit

Bonne nouvelle, Hogwarts Legacy offre aux joueurs une nouvelle opportunité d'obtenir la cape de Merlin et l'ensemble cosmétique du professeur Ronen. En effet Avalanche Software, a écouté les fans qui estimaient qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de chances d'obtenir la fameuse cape. À l'origine, le studio ne prévoyait que deux possibilités pour les fans d'obtenir le contenu. D'abord, pendant le pré-lancement de Hogwarts Legacy , puis pendant la sortie. Après plusieurs plaintes et commentaires des joueurs, le studio s'est rendu compte qu'il n'avait pas suffisamment pris en compte des différents fuseaux horaires... Raison pour laquelle une troisième possibilité s'ouvre à la communauté pour récupérer le DLC gratuit.

Avalanche a corrigé son erreur et a organisé un événement baptisé "Legacy Live", au cours duquel les fans ont de nouveau l'opportunité d'obtenir le set de Merlin. Le créateur offrira également l'ensemble cosmétique du professeur Ronen, de tout nouveaux articles de garde-robe que les joueurs ne pourront trouver nulle part ailleurs. L'ensemble comprend des lunettes, des gants, une tenue, une robe, un chapeau à glands et une écharpe.

Legacy Live ! revient le 1er juin à 9 heures du matin avec des invités de @AvalancheWB Audio, des équipes de scénaristes et bien plus encore ! Et n'oubliez pas de vous connecter pour obtenir la cape de Merlin et l'ensemble cosmétique de Ronen avant la fin de la période de rédemption pour les Twitch Drops !

C'est quoi la suite pour le jeu Harry Potter ?

Le 14 novembre 2023 les joueurs de Nintendo Switch pourront découvrir le jeu. Pour ce qui est d'un potentiel Hogwarts Legacy 2 nous n'avons pour le moment aucune nouvelle à ce sujet ni même sur le développement d'une extension ou d'un DLC massif en terme de contenu (autre que cosmétique). Mais étant donné le succès critique et public du jeu, il est difficile d'imaginer Warner ne pas continuer à exploiter le filon. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. On sait par contre que Avalanche est en train de recruter pour un jeu AAA non annoncé... Mystère...