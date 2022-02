L'Art et le Making-Of de Hogwarts Legacy est un livre prévu pour accompagner la sortie du jeu vidéo et faire office de guide. Il se trouve que ce fameux livre est prévu pour le 06 septembre 2022 comme le signale sur son compte Twitter le très informé compte The Rowling Library :

Une autre source sur le sujet

Sans trop se mouiller, on peut imaginer que l'ouvrage ne va pas sortir des mois avant ou après la mise en disponibilité du jeu. Et donc que le titre AAA est lui aussi prévu pour septembre 2022. Notons qu'en janvier un insider avait déjà parlé d'une sortie en septembre 2022 :

On croise les baguettes très fort pour que tout ceci s'avère véridique. Pour rappel Hogwarts Legacy est un RPG vous permettant d'incarner un sorcier faisant son entrée à Poudlard. Il devrait offrir la possibilité de visiter de nombreux lieux qui sont décrits dans les livres et dans les films. Bien que l'histoire se déroule avant les aventures d'Harry Potter.